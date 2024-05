Vahap seminerà il panico alle nozze di Fikret e Zeynep nelle prossime puntate di Terra Amara, minacciando di far saltare tutti in aria Pretenderà la liberazione di Abdulkadir, arrestato per l'omicidio di Fekeli: "Moriremo tutti o libererai mio fratello". Lo zio Adnan non si lascerà intimorire e si renderà conto che le bombe con cui Vahap ricatta tutti sono finte: "Non esploderà". Dopo l'intervento dell'anziano signore, Vahap finirà in un ospedale psichiatrico.

Le nozze di Fikret e Zeynep interrotte da Vahap

Abdulkadir sarà condannato all'ergastolo per l'omicidio di Ali Rahmet Fekeli e Vahap non potrà sopportare l'idea di vivere senza il fratello.

Escogiterà un piano per vendicarsi di Fikret, colpevole di aver consegnato Abdulkadir alla giustizia, e lo metterà in atto il giorno delle sue nozze.

Dopo tanta sofferenza per Fikret arriverà il momento di essere felice e arriverà all'altare con Zeynep, l'insegnante conosciuta grazie a Cetin. Tutti saranno entusiasti per il grande amore degli sposi, ma il ricevimento verrà interrotto dall'arrivo di Vahap, che inizierà a minacciare con un'arma i presenti, urlando a squarciagola libertà per Abdulkadir. Gli invitati di Fikret saranno terrorizzati dall'arrivo di Vahap che punterà la sua pistola contro lo sposo. Fikret proverà a calmarlo, dicendogli che il fratello sta solo pagando per il reato commesso, ma Vahap diventerà ancora più nervoso e si sbottonerà la giacca, lasciando vedere a tutti che è pieno di esplosivo.

Le minacce di Vahap faranno paura a tutti

"Devi decidere se moriremo tutti o libererai mio fratello", urlerà Vahap al procuratore che con Fikret e Lutfiye proverà inutilmente a calmarlo. "Mio fratello sarà rilasciato entro mezz'ora o vi faccio saltare in aria con una sola mossa", con queste parole Vahap seminerà il panico. A prendere le redini della situazione sarà lo zio Adnan, un anziano signore della villa ed esperto di bombe.

L'uomo si avvicinerà a Vahap e gli toglierà dalle mani il dispositivo che avrebbe dovuto far esplodere tutto. "Questo è un giocattolo", urlerà lo zio Adnan tranquillizzando tutti, "Non è una bomba, non esploderà!". A quel punto interverrà Fikret che, dopo aver immobilizzato Vahap, lo consegnerà alla polizia che lo porterà in un ospedale psichiatrico dove finirà i suoi giorni.

Una vita difficile per Fikret che alla fine ha raggiunto al felicità

Fikret ha ritrovato la felicità accanto a Zeynep, ma prima dell'arrivo della donna ha dovuto soffrire per amore. In passato si era innamorato di Mujgan, ma accecato dall'odio per il fratello Demir ha dato la priorità alla sua vendetta, mettendo a rischio il suo rapporto con lei. Quando Fikret ha deciso di voltare pagina e sposare Mujgan, la donna è morta in un incidente aereo. Da qui è iniziato un periodo negativo in cui Fikret ha avuto una relazione anche con Betul pur non amandola. Spinto dalla zia Lutfiye, stava per arrivare all'altare con la ragazza, ma fortunatamente ha scoperto i suoi inganni e l'ha lasciata prima di diventare suo marito.

La vicinanza con Zuleyha, soprattutto dopo la scomparsa di Demir, ha fatto nascere in Fikret un sentimento molto forte per la cognata, ma lei non lo ha mai ricambiato facendolo soffrire. Solo con l'arrivo di Zeynep a Cukurova Fikret è tornato a pensare con gioia al suo futuro e all'amore.