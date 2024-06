Bill sorprenderà con una dichiarazione d'amore a Katie davanti a Carter nelle puntate future di Beautiful: "Mi ucciderebbe perderti, ti amo e credo che tu mi ami ancora". Le anticipazioni raccontano che Spencer andrà in ufficio e chiederà a Carter di uscire, ma Katie lo inviterà a parlare in sua presenza.

Carter metterà in guardia Katie

Bill tornerà alla carica con Katie e si dirà deciso a riconquistare il suo cuore. L'uomo chiederà alla sua ex una possibilità, ma in quel momento in ufficio entrerà Taylor per andare con Spencer in prigione a trovare Sheila.

Nonostante la dichiarazione di Bill, Katie sembrerà sicura dei suoi sentimenti per Carter, tanto da dirgli tutta la verità. La sorella di Brooke spiegherà che Bill le ha chiesto un'altra possibilità e Carter non sembrerà sorpreso, dicendo che qualunque uomo si comporterebbe come Spencer. Katie e Carter si baceranno con passione e poi torneranno a parlare di Bill. L'avvocato chiederà alla donna se sia cambiato il suo modo di vedere Spencer dopo che ha messo in trappola Sheila. Katie risponderà che finalmente anche gli atri hanno potuto ammirare la bontà d'animo di Bill che lei conosceva bene e di cui si è innamorata molto tempo fa. Carter si mostrerà molto comprensivo con Katie, ma le ricorderà che Bill l'ha fatta anche molto soffrire e non vorrebbe che la ferisse di nuovo.

La spiazzante dichiarazione d'amore di Bill

Carter sarà molto affettuoso con Katie e le confesserà di odiare Bill per come le ha mancato di rispetto. "Non dimenticare che lo hai lasciato per un motivo", ripeterà ancora Carter quando Bill entrerà all'improvviso in ufficio: "Scusate l'interruzione". Katie chiederà a Spencer com'è andato l'incontro con Sheila in carcere e lui le dirà che sta pagando per i suoi errori ed è rimasta completamente sola.

Bill chiederà a Carter di lasciarlo da solo con Katie, ma lei si opporrà, dicendo a Spencer che potranno parlare perché non ha segreti con lui. Incurante della presenza di Carter, Bill farà una dichiarazione d'amore a Katie, dicendole quanto gli manca e quanto sia importante per lui. Spencer dirà che la sua vita non ha senso senza Katie e il tempo trascorso senza di lei gli ha solo fatto capire quanto la amasse.

"Mi ucciderebbe perderti". Bill non pretenderà subito una risposta da Katie, ma le dirà che non si arrenderà e le ricorderà che insieme sono una famiglia. "Ti amo e credo che tu mi ami ancora", dirà alla donna che avrà gli occhi pieni di lacrime. Carter assisterà a tutto con una smorfia, sperando che la sorella di Brooke non si faccia convincere dalle belle parole di Spencer.

Tra Bill e Katie è davvero finita?

Bill e Katie hanno avuto una storia d'amore piuttosto turbolenta e tra i tanti problemi tra loro c'è stata la presenza ingombrante di Brooke. Spencer, infatti, non ha mai negato di avere un debole per la sorella di Katie e questo l'ha fatta soffrire molto.

La situazione è precipitata quando Bill ha iniziato l'operazione per far arrestare Sheila, fingendo di essersi perdutamente innamorato di lei.

Katie è stata persino cacciata di casa da Spencer, che ha anteposto Sheila alla sua ex e al figlio. In questo periodo molto negativo, per Katie è arrivato Carter, sempre attento e premuroso, che le ha dichiarato i suoi sentimenti. Tra i due è nata un'amicizia che si è trasformata in amore. Adesso che Bill è tornato, però, tutto potrebbe cambiare.