Tufan morirà nella seconda stagione di Endless love e Asu ne sarà l'artefice, visto che accetterà il piano che le esporrà Emir per evitare di farla finire in prigione, dopo che lei ha inscenato la sua morte per omicidio. Nonostante ciò si sentirà in colpa per ciò che ha commesso e andrà a piangere sulla tomba del suo amico: alla fine ha sacrificato la vita di Tufan per salvare la sua.

Il piano di Emir per salvare Asu

Tufan andrà incontro alla morte a causa di Emir, ma dietro ci sarà la scelta di Asu. Perché lei rischierà di finire in prigione per aver inscenato il suo omicidio, così chiederà al fratello di darle una mano.

La soluzione che le proporrà, però, prevederà la morte di Tufan. Dopo una iniziale titubanza, la ragazza deciderà di appoggiare il progetto di Emir, che troverà un modo per far fuori Tufan e salvare la sorella.

Vorrà accusare Tufan di aver rapito Asu e per quanto riguarda la sua morte troverà la via accidentale: progetterà di farlo morire in un incidente stradale. Il piano riuscirà alla perfezione e Asu potrà ritenersi libera, ma non senza sensi di colpa.

Asu si reca al cimitero da Tufan

Passeranno due giorni dalla morte del ragazzo e Asu andrà a fargli visita al cimitero. Sarà visibilmente commossa, nonostante il gesto malefico ed egoista che ha compiuto. Appoggerà le mani su quella terra che copre il corpo di Tufan, come se in qualche modo volesse tendergli una mano.

"Vorrei poterti dire che non l'ho fatto, invece non è così", esordirà Asu, spiegando che ha dovuto compiere questa scelta per proteggersi: "Ti ho sacrificato, la tua vita è stato il prezzo che ho dovuto pagare per salvare la mia, vorrei tanto che questa cosa non fosse mai accaduta".

Asu rischia sempre il carcere per l'omicidio di Ozan

Asu non potrà non pensare a ciò che ha passato, al fatto che Kemal non ricambi il suo amore e che abbia scelto di stare con Nihan, con la quale ha avuto anche una bambina. Secondo lei ha sacrificato Tufan a causa di tutto il dolore che ha passato, per questo davanti alla tomba del ragazzo gli farà una promessa: "Mi libererò di tutto ciò che mi lega qui e me ne andrò al più presto.

Naturalmente senza trascurare di rendere a tutti la vita un inferno". "Sappi che non sei morto invano", concluderà Asu e dopo si accingerà a lasciare il cimitero.

La ragazza, però, non può neanche immaginare che per lei i problemi non sono finiti. Perché Emir l'ha salvata dal carcere per aver inscenato il suo omicidio, ma Kemal e Nihan sanno che è stata lei a far uccidere Ozan. È stato Gürcan a rivelarglielo e molto presto saranno pronti a vendicarsi, anche perché il caso non è più nelle mani del commissario Hakan: è passato nelle mani del detective Mercan, visto che ha scoperto che Hakan collabora con Emir e che molto presto sposerà Zeynep, al momento per la polizia la maggiore indiziata per l'omicidio di Ozan.