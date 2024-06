Emir tenterà di avvicinarsi in modo intimo a Nihan che lo respingerà con forza secondo le anticipazioni della puntata di Endless Love in onda venerdì 14 giugno. "Preferisco morire", urlerà la donna a suo marito, mentre Kemal proverà a portarla via, anche se sarà fermato dalla sicurezza. Per Emir sarà insopportabile sentirsi ancora rifiutato da Nihan e questa volta sembrerà davvero fuori controllo.

Le foto di Nihan e Kemal desteranno scandalo

L'incontro clandestino di Nihan con Kemal costerà caro, perché le foto di loro due verranno pubblicate sulle riviste di gossip.

Dalla immagini, i due sembreranno molto vicini e come se non bastasse, ci saranno anche le foto dell'albergo in cui Nihan alloggiava qualche tempo prima. Quando Emir vedrà tutto, sarà infuriato e ordinerà subito a Tarik di andare a prendere sua moglie e portarla da lui. Nel frattempo, Kozcuoğlu chiamerà l'albergo e prenoterà la stessa stanza in cui era stata sua moglie. Tarik andrà a casa di Nihan e le chiederà di seguirlo all'albergo sulla costa in cui suo marito la sta aspettando. ei gli dirà che raggiungerà Emir con la sua macchina, ma Tarik sarà più chiaro e le imporrà di andare con lui senza opporre resistenza. In quel momento, Kemal incrocerà l'auto di suo fratello e la seguirà, intuendo che sta succedendo qualcosa a Nihan.

Davanti all'hotel, Kemal discuterà con Tarik che gli risponderà che sta eseguendo gli ordini e sta solo portando Nihan da suo marito.

Emir furioso e certo di essere stato tradito da sua moglie

In hotel, Nihan troverà Emir in preda alla rabbia che le chiederà subito cosa ci facesse in quella stanza con Kemal. La donna non riuscirà a capire, ma Kozcuoğlu inizierà ad alzare la voce e le mostrerà la foto in cui lei e Kemal si salutano in quell'albergo.

"Nessun altro può toccarti", urlerà con tono minaccioso Emir continuando a minacciare Nihan con la vita di Ozan. L'imprenditore pretenderà di passare xon sua moglie un momento intimo, ma lei lo respingerò con forza. Nihan perderà la calma e urlerà contro suo marito: "Ti odio! Sono innamorata di lui! Mi hai obbligata al matrimonio".

Negli occhi della donna si leggerà chiaramente il disprezzo che prova per Emir e quando lui insisterà ancora con lei gli urlerà: "Preferisco morire". Nel frattempo, Tufan avvertirà Kemal dell'uscita delle foto sulle riviste e Soydere capirà che Nihan è in pericolo. Kemal correrà verso la stanza in cui si trova la sua amata con suo marito, deciso a portare via con sé Nihan. Soydere interromperà la forte discussione di Kemal e NIhan, ma gli uomini della sicurezza non gli permetteranno di entrare e lo porteranno via con la forza.

Nihan e Kemal non riescono a stare lontani

Nelle puntate precedenti, le speranze di Kemal e Nihan sono state spente da Emir che ha mostrato loro un nuovo video per incastrare Ozan.

I due innamorati si sono rassegnati all'ennesima separazione, ma si sono giurati che avrebbero lavorato separatamente per cercare la verità e liberarsi di Emir. I sentimenti, tuttavia, hanno preso il sopravvento e i due si sono rivisti di nascosto, ignari del fatto che un fotografo era pronto a immortalare tutto. Quando Kemal ha notato il reporter lo ha fermato, ma Asu era già d'accordo con lui e c'erano già altre immagini da pubblicare sui giornali.