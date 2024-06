In Endless Love Zeynep non esiterà a ingannare ancora una volta Ozan per cercare di carpirgli segreti della sua famiglia. La sorella di Kemal fingerà di essere incinta e sarà talmente convincente che il marito non avrà alcun dubbio e sarà al settimo cielo all'idea di diventare presto padre. Come rivelano le anticipazioni su ciò che andrà in onda il 12 giugno su Canale 5, Ozan non sospetterà minimamente che la moglie gli abbia detto una colossale bugia.

Zeynep finge di essere incinta: trama del 12 giugno

Le trame di Endless Love del 12 giugno riprenderanno dal momento in cui Zeynep continuerà ad indagare Ozan per scoprire i segreti della sua famiglia.

La sorella di Kemal arriverà persino a mentire su una cosa così importante come una gravidanza pur di costringere Ozan a rivelargli i segreti di famiglia e questo dietro un subdolo ricatto.

La messinscena avrà inizio nel momento in cui la nuora di Vildan fingerà di avere forti nausee proprio mentre sarà in compagnia di Ozan. Quest'ultimo non farà quindi fatica a pensare che la moglie possa essere in dolce attesa. Zeynep inoltre, arricchirà il tutto facendogli vedere un test di gravidanza positivo ovviamente non suo. Sarà di un'altra ragazza realmente incinta amica di Sema. A questo punto Zeynep avrà raggiunto il suo scopo, visto che Ozan sarà caduto in trappola e sarà al settimo cielo all'idea di diventare presto padre.

Zeynep ricatta Ozan: terrà il bambino ad una condizione

Zeynep farà leva proprio sul desiderio del marito di diventare padre e non esiterà a ricattarlo. Gli dirà che terrà il bambino ad una sola condizione, ossia che lui le riveli tutti i segreti della sua famiglia. La finta gravidanza servirà anche alla giovane Soydere ad impedire alla suocera Vildan di intromettersi nel suo matrimonio.

La madre di Ozan e Nihan, infatti, non ha mai visto di buon occhio Zeynep, che ritiene solo un'arrampicatrice sociale che ha sposato il figlio non certo per amore.

Dando uno sguardo alle trame successive di questa serie tv, il ricatto di Zeynep al marito porterà i frutti sperati, visto che lui alla fine gli confesserà di aver ucciso Linda cinque anni prima, con quella che lui credeva essere una pistola giocattolo.

Continua il successo di Endless Love

Continua il successo di Endless Love che, da quando ha debuttato su Canale 5 lo scorso 11 marzo, ha ottenuto sempre maggiori consensi tra il pubblico di Canale 5.

In media ogni puntata trasmessa in day time è stata vista da 2,2 milioni di telespettatori per uno share che si aggira intorno al 20%. Per tutto il mese di maggio la soap è andata in onda anche il venerdì in seconda serata e anche in questo caso il pubblico ha risposto bene con ascolti che hanno raggiunto il 18% di share.