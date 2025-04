Jana e Manuel saranno sul punto di sposarsi in gran segreto ma Cruz scoprirà i loro piani e interromperà la cerimonia facendo saltare il matrimonio. Lo rivelano le anticipazioni de La Promessa riguardanti le puntate che andranno in onda su Rete 4 nelle prossime settimane e che vedranno anche la marchesa cacciare Jana dalla tenuta. Le nozze saranno solamente rimandate, visto che Manuel non si darà per vinto, rendendo pubblica la sua relazione con la domestica e sfidando così l'intera famiglia.

Cruz scopre che Manuel e Jana stanno per sposarsi in gran segreto

Jana e Manuel non potranno più nascondere il loro amore e decideranno di sposarsi quanto prima per iniziare la loro vita insieme. Consapevoli che i marchesi non accetteranno questa unione, i due decideranno di organizzare le nozze in gran segreto. Solo Maria Fernandez sarà a conoscenza dei loro piani e annoterà alcuni dettagli delle nozze su un taccuino che finirà, però, nelle mani di Petra. La governante spiffererà tutto a Cruz la quale non se ne starà certamente con le mani in mano: cercherà subito il modo per impedire il matrimonio di suo figlio con Jana. I due promessi sposi, intanto, ignari della scoperta della marchesa De Lujan, si accingeranno a presentersi all'altare, pronti a diventare marito e moglie.

Cruz impedisce le nozze di Manuel e caccia Jana da La Promessa

Non appena varcheranno la porta della cappella, al posto del sacerdote troveranno Cruz la quale, rivolgendosi a Manuel dirà: "Pensavi davvero di poter fare una cosa del genere senza che io lo sapessi?", per poi poseguire: "L'importante è che sia arrivata in tempo per fermare questo oltraggio che avrebbe finito per affondare il nome De Lujan". La madre di Manuel non esiterà poi a intimare a Jana di non mettere più piede a La Promessa, non dandole neppure la possibilità di raccogliere le sue cose. Manuel cercherà di opporsi ma la domestica chiederà al marchesino di non complicare ulteriormente le cose mettendosi contro Cruz. Manuel, inizialmente, asseconderà le richieste della sua amata ma, poco dopo, deciderà di rivelare il suo amore per Jana a tutta la famiglia.

La notizia lascerà tutti senza parole, soprattutto Alonso, il quale sarà fermamente contrario a questa unione al pari di Cruz.

La Promessa si mantiene sul 5% di share

La Promessa continua ad essere una delle soap Tv più viste del palinsesto Mediaset, con una media giornaliera del 5% di share con picchi del 6%. Numeri più che buoni per Rete 4, considerando che lo sceneggiato spagnolo va in onda nella fascia preserale, orario non facile vista la concorrenza delle altre emittenti. Su Rete 4, va in onda anche Tempesta d'amore, la serie tedesca programmata nella fascia oraria mattutina, dalle 9:45 alle 10:50.