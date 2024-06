Asu verrà a sapere da Emir che Nihan è incinta di Kemal nelle prossime puntate della prima stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che la donna sarà spietata temendo di perdere il suo futuro marito: "Liberati del bambino", suggerirà a Emir. Quest'ultimo non potrà che ascoltare il consiglio di sua sorella e contatterà un suo amico medico per organizzare l'aborto all'insaputa di Nihan.

L'incontro tra Emir e Asu dalla loro madre

Emir e Asu si incontreranno accanto alla loro madre Mujgan e parleranno del passato. Kozcuoğlu non sembrerà molto ostile con sua sorella, ma lei continuerà a pensare di essere stata la figlia meno amata e non potrà dimenticare.

“Sono cresciuta imparando a odiare”, dirà Asu, “Non diventerò tua sorella”. La donna si alzerà per andare via ed Emir la sorprenderà con un'amara verità: “Nihan è incinta”. Rivolgendosi a sua madre, Kozcuoğlu racconterà di quanto il suo destino e quello di suo padre Galip siano simili, visto che Nihan aspetta un figlio da Kemal. Asu tornerà indietro, sconvolta dalla notizia, e capirà perché Nihan è svenuta alla sua festa di fidanzamento. La donna sembrerà avere la soluzione giusta per risolvere il problema di suo fratello: “Liberati del bambino”. Emir sarà d'accordo con Asu, convinto di non poter fare altro per salvare il suo matrimonio. Nel frattempo Galip osserverà tutto di nascosto e avrà il forte dubbio che la figlia che non ha mai riconosciuto sia Asu.

La telefonata di Galip ad Asu

Emir si darà da fare per seguire il consiglio di Asu e mettere fine alla gravidanza di Nihan senza che lei sappia nulla. Kozcuoğlu contatterà un medico di sua fiducia che gli suggerirà di far bere a sua moglie un sonnifero e portarla in clinica da lui. Nihan accetterà una bevanda da suo marito e pochi minuti dopo crollerà in un sonno profondo.

Kozcuoğlu si dirigerà verso la clinica del suo amico, mentre Galip telefonerà ad Asu e le darà un appuntamento per parlare con lei di persona. Il padre di Emir prenderà un caffè con la ragazza e le farà domande sul suo passato, ma lei si limiterà a dire di non aver mai conosciuto il suo vero padre.

Il malore di Nihan alla festa di fidanzamento

Nelle puntate precedenti Kemal ha chiesto la mano di Asu e ha organizzato una festa di fidanzamento per dare inizio a una nuova vita con lei. Tra gli invitati era presente anche Nihan che ha letto la lettera di addio di Kemal e non ha potuto trattenere le lacrime. Quando Asu e il suo fidanzato si sono scambiati la promessa di matrimonio, Nihan è svenuto ed Emir l'ha portata in ospedale. Qui il medico ha comunicato a Kozcuoğlu che sua moglie è incinta, ma Nihan è rimasta all'oscuro di tutto.