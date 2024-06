Deva sarà sconvolta e perderà i sensi quando scoprirà che Mert è sposato con Gulendam e avrà un figlio da lei. Le anticipazioni de La rosa della vendetta di venerdì 28 giugno raccontano che Gulendam subirà uno scippo proprio dopo aver detto addio a Mert e finirà in ospedale. Quando Gulcemal verrà a saperlo si scaglierà contro suo cognato, ma Deva assisterà a tutto e perderà i sensi. Nel frattempo, il legame tra Gulcemal e la sarta sarà sempre più forte, tanto che l'uomo confiderà di aver trascorso un'infanzia difficile.

L'incidente di Gulendam e la furia di Gulcemal

Per Mert e Gulendam arriverà il momento della verità: l'uomo confesserà a sua moglie di non averla mai amata. La sorella di Gulcemal si mostrerà molto comprensiva con suo marito e accetterà di lasciarlo libero. Gulendam farà solo una richiesta a suo marito: non sparire dalla vita di suo figlio. Mert riceverà il totale sostegno da sua moglie, disposta ad aiutarlo a fuggire, tanto che lo accompagnerà all'imbarco. Subito dopo aver salutato Mert, però, Gulendam sarà vittima di uno scippo che la farà finire per terra. La donna sarà soccorsa e portata in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non saranno preoccupanti.

Nel frattempo, a casa di Gulcemal cambieranno molte cose, tanto che l'uomo concederà a Deva di andare a trovare suo padre in ospedale.

L'uomo, inoltre, dirà alla sua prigioniera che dall'indomani in poi sarà lei stessa a decidere se restare con lui o andare via. Gulcemal spiegherà che non tratterrà più con la forza la ragazza, ma le chiederà di restare a lavorare per lui. Deva, sorprendentemente, deciderà di restare da Gulcemal.

La cena a casa di Gulcemal

Nella villa di Gulcemal si organizzerà un'importante cena di affari con dei soci italiani e in questa occasione arriveranno Zafer e Ipek.

Quest'ultima chiederà a sua sorella di seguirla e lasciare la sua prigione, ma Deva sorprenderà tutti affermando di essere lì per sua volontà. Poco dopo alla villa arriverà Gulendam e mentre la donna si sfogherà con suo fratello per lo scippo subito entrerà in casa anche Mert. Deva sarà sconvolta nel vedere il suo ex fidanzato vivo e con un'altra donna, ma per lei le sorprese non finiranno qui.

Gulcemal rimprovererà suo cognato per aver lasciato da sola sua sorella, esponendo lei e il suo bambino a un grave pericolo. Quando Deva scoprirà che Mert aspetta un figlio da un'altra donna perderà i sensi. Al suo risveglio, la ragazza troverà Gulcemal che si aprirà con lei e le confiderà di aver trascorso un'infanzia molto difficile.

Nelle puntate precedenti, Mert è stato spiazzato da Gulendam che gli ha rivelato di aspettare un figlio da lui. Il ragazzo, già promesso sposo a Deva, non ha potuto fare altro che cacciare via la donna con cui aveva passato solo una notte di passione senza importanza per lui. Quando Gulcemal ha scoperto che sua sorella era incinta, però, ha rintracciato Mert e lo ha minacciato pesantemente, costringendolo a sposare Gulendam contro la sua volontà.