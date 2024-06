A Un posto al sole, dal 10 al 14 giugno, appresa la grave malattia che ha colpito Luca, Ornella non sarà per nulla d'accordo che l'uomo continui a lavorare in ospedale e cercherà di farlo ragionare, Ferri andrà in crisi a causa della possibilità di perdere il bambino. Anche se l'imprenditore finirà per ritirare la denuncia contro Raffaele, non cesserà di lottare contro Ida e Diego. Nel giorno delle nozze di Clara ed Eduardo, qualcuno sarà contrario all'unione.

Ornella vuole che Luca lasci il lavoro, Jimmy e Niko litigano

Dopo il recente episodio di smarrimento di Luca, una sospettosa Ornella cercherà di vederci più a fondo nella questione.

Sarà così che la dottoressa Bruni ne parlerà con il marito Raffaele, per poi recarsi da Giulia per un confronto. A questo punto la verità verrà alla luce. Ornella sarà contraria al fatto che De Santis continui a operare in ospedale nelle sue condizioni per questo motivo proverà a farlo ragionare.

Valeria insisterà affinché Niko possa seguirla in un viaggio, ma ciò finirà per scatenare una lite tra l'avvocato e suo figlio. La situazione sarà talmente incasinata che nemmeno nonna Giulia saprà come far ritornare la serenità in famiglia.

Diego sorprende Ida con una proposta, Raffaele sollevato

Lara chiederà a Diego se avrà ancora intenzione di supportare Ida o se intenderà tirarsi indietro. Ferri, frattanto cercherà di anticipare le mosse di Giordano e Kovalenko, quando finirà per sprofondare in una crisi a causa della possibilità di perdere il piccolo Tommy.

La mente di Roberto sarà piena di pensieri negativi, nel mentre Marina si renderà conto di non sopportare più l'intera situazione e deciderà di parlarne direttamente con il marito. Grazie alle parole della donna, Roberto farà un passo indietro, ritirando la denuncia che aveva sporto contro Raffaele. Appresa la lieta notizia, tutti i cari del portiere Giordano tireranno un respiro di sollievo.

Ida inizierà a fare dei passi da gigante verso il sogno di crescere il figlio come la sua unica e vera madre. Ad un tratto, però, Diego sorprenderà la donna facendole una proposta al momento sconosciuta.

Un terzo incomodo tra Claudia e Guido, Alberto preoccupa Clara

Guido, vedendosi fuori forma, prenderà una grande decisione: andare in palestra.

Ad accompagnare il vigile in questa sorta di viaggio di remise-en-forme ci penserà Claudia. Il primo giorno di palestra, però, sarà rovinato dalla presenza di un misterioso terzo incomodo che causerà dei divertenti disastri.

Clara attenderà il giorno delle nozze con qualche preoccupazione dovuta all'incertezza di Alberto, che non intende in alcun modo rinunciare a Federico. Quando il giorno del matrimonio arriverà, qualcuno non sembrerà approvare che Eduardo e Clara entrino nel programma di protezione.

Ipotesi trama: Alberto rapisce Federico nel giorno delle nozze di Eduardo e Clara

L'amore di Eduardo e Clara non è stato facile. La coppia ha dovuto lottare a lungo per poter stare insieme e amarsi alla luce del sole.

Per far ciò, i due arriveranno a sposarsi ma non è da escludere che possa succedere qualcosa di grave nel giorno delle nozze.

Mentre Clara e il suo amato saranno sul punto di scambiarsi le promesse, Alberto potrebbe rapire Federico. Non vedendo il bambino, Clara finirà per interrompere la cerimonia per mettersi sulle sue tracce. Le cose, però, potrebbero andare anche peggio.

Potrebbe succedere che la malavita trovi Eduardo e Clara, irrompendo alle loro nozze e facendo un attentato. A quanto pare, la prossima settimana di Upas terminerà con un colpo di scena.