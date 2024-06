Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2024 annunciano che il ritorno di Lara sarà destinato a movimentare le trame della soap: la donna sarà chiamata a testimoniare nel processo su Tommaso, e sembrerà decisa a fare la cosa giusta. Ferri, nel frattempo, temerà che possa perdere il bambino e preparerà la vendetta. Rosa, invece, tornerà a casa sua con Manuel, mentre Rossella vivrà l'ennesima crisi sentimentale.

Lara incontra Marina, Ferri prepara la vendetta

Ida e Diego riusciranno finalmente a rintracciare Lara, con la speranza che possa testimoniare nel processo riguardante il piccolo Tommaso.

Una volta rientrata a Napoli, Lara incontrerà Marina, mostrando un sincero pentimento per il male causatole in passato, inoltre sembrerà determinata a prendere la migliore soluzione per il piccolo Tommaso. Questa faccenda porterà i coniugi Ferri a temere di poter perdere per sempre il bambino. Comunque Roberto non se ne starà con le mani in mano e avrà tutta l'intenzione di vendicarsi.

Rossella confusa, si lascia consolare da Silvia

Rossella proverà in tutti i modi a smorzare la gelosia nei confronti di Riccardo e Virginia, ma non avrà successo: ci sarà anche un confronto tra la dottoressa e Crovi che finirà per turbare moltissimo Rossella. Quest’ultima quindi ne parlerà con mamma Silvia, lasciandosi confortare dai suoi consigli.

Inoltre, Rossella inizierà pure a credere di avere perso per sempre Nunzio, complice anche un’inattesa proposta che Diana farà al giovane cuoco.

Rosa lascia la Terrazza e torna a casa sua, Ornella sospettosa su Luca, Claudia va a vivere da Silvia

Claudia si stabilirà a Palazzo Palladini, ospitata a casa dell’amica Silvia. La donna non si curerà del fatto che Mariella possa essere turbata dalla sua vicinanza a Guido, anzi continuerà a insinuarsi sempre di più nella sua vita.

Sarà così a casa dei coniugi vigili si farà strada la frustrazione e l’agitazione.

Nel frattempo Rosa Picariello potrà finalmente lasciare la Terrazza e tornare nel suo precedente appartamento insieme al figlio Manuel.

Valeria e Niko, nel frattempo, continueranno a vivere il loro amore e Manuela fingerà di essere tranquilla davanti alla coppia, nonostante sia in realtà molto seccata.

Ornella finirà per insospettirsi quando noterà uno strano atteggiamento di Luca. Quest’ultimo, a quanto pare, farà i conti con l’ennesimo episodio di amnesia, seminando sospetti sulla sua malattia.

Lara si allea con Roberto: ipotesi delle prossime puntate di Un posto al sole

La story line su Tommaso sembra destinata ad andare avanti ancora a lungo. Il bambino è da sempre conteso dalla sua vera madre Ida, da Ferri e Marina, e inizialmente anche da Lara.

Proprio Martinelli ritornerà a Napoli completamente cambiata e interagirà nuovamente con Roberto e sua moglie. Non è da escludere che la donna, che inizialmente si schiererà dalla parte di Diego e Ida, alla fine possa finire per allearsi inaspettatamente con Roberto Ferri.

Non è un mistero che Lara abbia da sempre una sorta di ossessione per Roberto, quindi alla lunga potrebbe metterlo alle strette e costringerlo così a riaccoglierla nella sua casa. Il tutto a svantaggio di Diego e Ida, ma anche di Marina.