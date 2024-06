Roberto sarà in crisi alla sola idea di perdere Tommaso, e penserà a una nuova strategia per non farsi schiacciare da Ida nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 10 al 14 giugno. Ornella scoprirà che Luca è malato di Alzheimer e non sarà d'accordo con la sua scelta di restare al suo posto in ospedale. Niko e Jimmy litigheranno a causa di Valeria, mentre per Clara ed Eduardo arriverà il tanto atteso giorno delle nozze.

Ida inizia a pensare al suo futuro da mamma

Lara darà una risposta a Ida e Diego in merito alla richiesta di appoggiarli nella causa contro Ferri.

Le trame non spiegano chiaramente cosa deciderà, ma è probabile che accetti di schierarsi contro Roberto, visto che l'imprenditore sarà in crisi. Ferri vedrà sempre più vicina l'ipotesi di perdere Tommaso, ma non si arrenderà e penserà a una nuova strategia. Intanto Marina penserà a Raffaele e chiederà al marito di ripensare alla sua denuncia. Ferri accetterà di seguire il consiglio della moglie e ritirerà le accuse contro il portiere, ma potrebbe trattarsi di una mossa studiata per avere un tornaconto.

Ida inizierà ad assaporare il suo futuro da mamma e per lei crescerà la speranza di realizzare il suo sogno con Diego, che le farà una proposta inaspettata.

Giulia parla a Ornella della malattia di Luca

Ci saranno importanti novità anche per Luca, perché un suo momento di smarrimento in ospedale desterà i sospetti di Ornella. La donna non potrà fare finta di niente e, dopo un confronto con Raffaele, deciderà di affrontare la questione con Giulia. Quest'ultima parlerà all'amica della malattia che ha colpito Luca, ma Ornella non condividerà la sua decisione.

Continuare a lavorare in ospedale per un malato di Alzheimer potrebbe rivelarsi pericoloso e per questo la dottoressa Bruni si opporrà alla scelta di Luca.

Tra Niko e Valeria il rapporto andrà a gonfie vele, ma l'insistenza della donna sulle prossime vacanze farà arrabbiare Jimmy. Il bambino avrà una discussione con il padre, che vorrebbe partire di nuovo con la sua fidanzata.

Il tanto atteso giorno delle nozze di Eduardo e Clara arriverà con grande emozione da parte di tutti. Alberto, tuttavia, potrebbe rovinare tutto se non volesse rinunciare alla custodia del figlio.

Lara e il possibile aiuto a Ida e Diego

Come finirà per Roberto? Nelle puntate precedenti Diego e Ida sono andati a chiedere l'aiuto di Lara. Quest'ultima, sebbene sia stata l'artefice dell'arrivo di Tommaso in Italia, si è mostrata molto cambiata. Sta ancora fingendo o è sincera? Per il momento non è possibile pronunciarsi a riguardo, ma è probabile che per Ida ci sia un lieto fine. La storyline che vede Tommaso come protagonista dura ormai da molti mesi e l'ipotesi che venga fatta giustizia si farebbe sempre più vicina.