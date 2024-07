Nihan andrà a piangere sulle tombe di Ozan e Onder nelle prossime puntate di Endless Love. Si sentirà molto sola dopo il rifiuto di Kemal e tornerà da Emir. La donna, tuttavia, rivelerà di aver un piano preciso per colpire suo marito, iniziando a fargli credere di voler restare con lui.

La disperazione di Nihan, ancora vittima dei ricatti di Emir

Nihan dovrà affrontare un altro periodo molto duro dopo aver dato alla luce la piccola Deniz, nata dall'amore tra lei e Kemal. Non riuscirà a sfuggire ai ricatti di Emir, che la raggiungerà fino a Londra e rapirà la sua bambina.

Pretenderà che Nihan torni con lui e gli permetta di fare da padre a sua figlia, e la donna farà di tutto pur di non cedere. Disperata, Nihan andrà a bussare alla porta di Kemal ma lui la respingerà con disprezzo. La ragazza sarà costretta a tornare da Emir per poter riabbracciare la sua bambina, ma continuerà a essere infelice. Il dolore per aver perso Onder e Ozan tornerà a tormentare Nihan, che andrà sulle tombe dei suoi cari a sfogare la sua tristezza.

Il piano di Nihan contro Emir

Nihan andrà a trovare Onder e Ozan al cimitero e si lascerà andare ai ricordi. “Perché il tuo cuore non batte?”, chiederà in lacrime al fratello. Si sentirà in colpa per la morte di Ozan e Onder, e penserà che avrebbe dovuto essere al loro posto: “Siete andati via per colpa mia.

Ho dato a Kemal l'opportunità di rovinare tutto”. In Nihan sarà ancora forte il rancore nei confronti dell'uomo che amava, soprattutto dopo il suo ultimo rifiuto. “Non ho potuto proteggervi”, si rimprovererà ancora in lacrime rivolgendosi al padre e al fratello. Nihan farà una promessa molto importante sulle tombe di Ozan e Onder: da quel momento in poi proteggerà la piccola Deniz da Kemal.

“C'è solo oscurità in questo amore”, dirà Nihan, aggiungendo che si sbarazzerà anche di Emir per sempre. La donna spiegherà al padre che fingerà di cedere al ricatto di suo marito solo per colpirlo a tradimento e liberarsi di lui.

Emir ha corrotto anche la polizia

Nelle puntate precedenti, Nihan ha provato a rivolgersi alla polizia per far arrestare Emir.

Ha spiegato al poliziotto che Kozcuoğlu ha rapito sua figlia e che la ricatta usando la bambina. Emir, tuttavia, è riuscito a corrompere anche la polizia, tanto che Nihan è stata mandata via con la spiegazione che non c'erano i presupposti per accusare il signor Kozcuoğlu. Secondo il poliziotto, Emir vuole solo trascorrere del tempo con sua figlia e ne ha tutto il diritto. L'uomo ha spiegato a Nihan che potrebbe passare dalla parte del torto, visto che è stata lei a sottrarre la bambina a Emir per andare a vivere a Londra.