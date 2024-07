Tarik chiederà a Banu di sposarlo nella puntata di Endless Love di giovedì 18 luglio. Le anticipazioni spiegano che la donna non risponderà subito, ma telefonerà a Emir dicendogli di non riuscire ad ingannare ancora Tarik. Nel frattempo, Fehime andrà a trovare Kemal e troverà Zeynep a casa di suo figlio. Una volta scoperto che la ragazza ha lasciato villa Sezin, Fehime le chiederà di seguirla a casa.

La dichiarazione d'amore di Tarik a Banu

Tra Banu e Tarik la storia d'amore proseguirà anche se la famiglia Soydere non sarà affatto felice di questa unione.

Ignaro del fatto che Fehime sia andata da Banu per dirle che non sarà mai sua nuora, Tarik domanderà alla sua fidanzata perché il suo umore sia così cattivo. A quel punto Banu dirà tutto a Tarik, spiegandogli che sua madre è andata a trovarla in azienda per dirle che non la accetterà mai in famiglia. "Sai quanto ti amo, sei la mia donna", dirà il fratello di Kemal a Banu, tentando di rassicurarla. Tarik, inoltre, dirà che ha preso una decisione importante e stupirà la sua fidanzata: "Mi vuoi sposare?". L'atmosfera sarà interrotta da Emir che telefonerà a Tarik e gli affiderà un compito molto importante: seguire Tufan e scoprire se nasconde qualcosa. L'uomo accetterà subito l'incarico e poi tornerà da Banu per sapere una sua risposta.

Lei, tuttavia, prenderà tempo invitando Tarik ad andare al lavoro e ricordandogli che Fehime e Huseyn non la vogliono nella loro casa. Appena il suo fidanzato andrà via, Banu telefonerà a Emir dicendogli che non se la sente di ingannare Tarik.

Fehime scoprirà che Zeynep ha lasciato la villa

Fehime si troverà a casa di Kemal quando arriverà Zeynep e sarà sorpresa di vederla.

La signora Soydere chiederà a sua figlia cosa ci faccia a casa di suo fratello, ma Zeynep proverà a dirle che si tratta solo di una visita. Fehime andrà nella stanza di suo figlio e vedendo le valige di Zeynep capirà che la ragazza si è trasferita da Kemal. La figlia di Fehime non potrà più mentire e confiderà di aver lasciato la villa dei Sezin a causa del trattamento ricevuto da Vildan.

Fehime consolerà sua figlia e prenderà la sua valigia, invitandola a seguirla a casa. Infine, Kemal farà una proposta a Tufan: dargli le prove per incastrare Emir. Il ragazzo in un primo momento rifiuterà, ma poi deciderà di parlare con Asu sul da farsi.

Lo schiaffo di Vildan a sua nuora

Nelle puntate precedenti, Zeynep ha lasciato la villa dei Sezin dopo che Emir ha tentato di farla abortire. Kozcuoğlu ha ordinato a Tufan di portare Zeynep in clinica, ma il suo piano ha subito una battuta d'arresto perché Asu si trovava proprio in quell'edificio. Zeynep ha chiesto aiuto all'amica di Kemal e Asu non si è tirata indietro, salvandola dall'aborto. Temendo una reazione di Emir, Zeynep ha fatto le valigie ed è andata a stare da Kemal, raccontando che la famiglia di Ozan la stava perseguitando con la sua diffidenza.

Zeynep è tornata alla villa solo per prendere le sue cose, ma ha avuto uno scontro molto duro con Vildan che è arrivata a schiaffeggiarla. La signora Sezin, infatti, è l'unica che ha capito che sua nuora sta ingannando suo figlio.