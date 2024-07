Asu schiaffeggerà Tufan dopo aver scoperto che ha inviato a Ozan le foto di Emir e Zeynep. Le anticipazioni delle prossime puntate della seconda stagione di Endless Love raccontano che la ragazza sarà furiosa con il suo complice. "Perché hai mandato le foto a Ozan?", chiederà prima di interrompere per sempre i loro rapporti. Asu non esiterà a ferire ancora una volta i sentimenti di Tufan, dicendogli che sbarazzarsi di Kemal non sarebbe servito a portarla da lui.

Kemal scopre la verità sulle foto inviate a Ozan

Le strade di Nihan e Kemal si separeranno definitivamente, ma lui non si arrenderà e continuerà a cercare la verità sulla morte di Ozan.

Nihan non apprezzerà la continua invadenza di Kemal e gli dirà chiaramente che anche se dovesse fare qualcosa per la memoria di suo fratello, lei non lo riterrà mai innocente e non lo perdonerà mai. “Sapevamo tutti che Ozan sarebbe morto finendo in prigione, ma tu cosa hai fatto?”, dirà con rabbia la ragazza. Kemal ascolterà le dure parole di Nihan con dispiacere, ma non fermerà le sue indagini. Dopo aver interrogato le due guardie che erano di turno il giorno della morte di Ozan, Kemal scoprirà che a consegnare le foto del tradimento di Zeynep è stato Tufan. Non perderà tempo, e si recherà dal braccio destro di Emir per affrontarlo e farsi consegnare le foto originali che ritraggono Kozcuoğlu con Zeynep.

Kemal sul punto di sorprendere Asu da Tufan

Quando Kemal busserà alla porta di Tufan, in casa ci sarà anche Asu che correrà a nascondersi. Soydere arriverà subito al sodo e chiederà a Tufan il motivo che l'ha spinto a mandare quelle foto a Ozan, ma lui non risponderà. A quel punto Kemal gli metterà le mani addosso e lo minaccerà, intimandogli di dargli le foto, ma Tufan dirà di non averle.

Soydere inizierà a frugare per tutta la casa e Tufan, temendo che possa vedere Asu, correrà a prendere le foto dalla cassaforte e gliele consegnerà. “Avete giocato con la vita di un ragazzo”, dirà Kemal a Tufan prima di andarsene via disgustato. Asu, dopo aver sentito tutto, sarà molto delusa da Tufan e si infurierà con lui.

La donna schiaffeggerà il suo amico chiedendogli spiegazioni. “Quante altre volte mi hai pugnalata alle spalle? - chiederà Asu - hai invitato quelle foto per sbarazzarti di Emir e di Kemal”. Tufan spiegherà che voleva solo che la verità venisse fuori, ma Asu non gli crederà. “Pensi che se Kemal fosse andato in prigione sarei corsa da te?”, dirà con disprezzo. La donna lascerà la casa di Tufan lasciandolo nella disperazione e chiudendo per sempre i rapporti con lui.

L'amore non ricambiato di Tufan

Tufan è innamorato da tempo di Asu, ma ha trovato il coraggio di dichiararsi solo quando si è trovato in difficoltà. L'amore del suo complice ha lasciato indifferente la donna, che ha occhi solo per Kemal, e questo ha fatto disperare Tufan.

Nonostante tutto ha continuato a stare accanto ad Asu per sostenerla nella sua vendetta e proteggerla. Tufan è arrivato a uccidere Nazif pur di evitare che rivelasse a Kemal ed Emir che Asu era la misteriosa ricattatrice. I gesti di Tufan non sono bastati a ottenere un amore reciproco e questo ha portato l'uomo a volersi sbarazzare di Kemal facendolo finire in prigione.