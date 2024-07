Le trame turche di Endless love vedranno Leyla scoprire il crimine di Galip commesso trent'anni fa: ha nascosto rifiuti radioattivi in un asilo e precisamente lungo la scorciatoia che porta al centro dei bambini. I suoi sospetti diventeranno sempre più forti dopo aver notato il malessere di diversi bimbi, oltre che il terreno completamente arido. Leyla riuscirà a raccogliere sufficienti informazioni per aprire un dossier che, se venisse consegnato alle autorità competenti, distruggerebbe la carriera e la reputazione del signor Kozcuoglu. Ma non solo.

Leyla vuole capire la causa dei malesseri dei bambini

Nelle prossime puntate della soap opera turca Leyla si troverà al centro di una vicenda molto intricata e pericolosa. I bambini dell'asilo cominceranno a manifestare strani malesseri e si presenteranno al centro stanchi, emaciati e senza appetito. Le maestre e le mamme non riusciranno darsi una spiegazione e così Leyla vorrà vederci chiaro.

Dopo indagini serrate e colloqui con le madri dei bambini, Leyla metterà insieme le tessere del puzzle. Verrà a sapere che i bimbi sono soliti percorrere un sentiero per raggiungere l'asilo. Qui il terreno è arido, non cresce nemmeno un filo d'erba. La vegetazione sembra essere stata rasa al suolo. Grazie ad approfondimenti e all'aiuto di tecnici specializzati, verrà a galla che sotto quel terreno sono stati sepolti dei rifiuti radioattivi, pericolosissimi per la salute.

Galip ha nelle mani la vita di Leyla

La situazione si farà ancora più spinosa quando Leyla scoprirà che il responsabile è Galip. L'uomo ha nascosto rifiuti radioattivi proprio in quel lembo di terreno, ormai trent'anni fa. Un tempo di certo non sufficiente per renderli innocui.

Spaventata dalle conseguenze, Leyla preparerà un dossier di denuncia e si presenterà alla holding davanti a Galip, che non saprà come fare per discolparsi.

Come sempre, utilizzerà le sue minacce e conterà sul suo potere, invitando caldamente Leyla a non intromettersi nei suoi affari, se non vuole pagarla cara. Lei non si farà intimidire e Kozcuoglu chiamerà uno dei suoi uomini più fidati con un chiaro ordine: eliminare Leyla e le prove del suo crimine, così da non correre alcun rischio per la sua libertà e per il nome importante dei Kozcuoglu.

La generosità di Leyla

Tra i personaggi 'buoni' di Endless love c'è Leyla. Ha un cuore generoso e si spende sempre per le persone a lei care. Come Nihan, ha a cuore la beneficenza, specie se rivolta ai bambini sofferenti o poveri. Ed è per questo motivo che quando scoprirà cosa ha fatto Galip non vorrà sentire alcuna ragione, consegnando alle autorità il prezioso dossier.