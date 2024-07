Odile sarà protagonista nella prossima stagione de Il Paradiso delle signore 9. Le anticipazioni annunciano che la figlia di Adelaide avrà difficoltà ad accettare le regole della famiglia di Sant'Erasmo. Ci saranno anche altri nuovi ingressi e, oltre alla tanto attesa Odile, arriveranno il carabiniere Enrico, la venere Mirella e la stilista Gioia.

Odile ha perso i genitori adottivi

Il Paradiso delle Signore riaprirà i battenti il 9 settembre su Raiuno e le novità saranno moltissime, a partire dai personaggi. L'affezionato pubblico della soap italiana, giunta alla nona stagione, potrà conoscere Odile, la figlia di Adelaide di cui fino a questo momento si è soltanto parlato.

La ragazza arriverà a Milano e scoprirà la sua famiglia d'origine, quella dei Sant'Erasmo, ma non sarà molto facile ambientarsi per lei. Odile, infatti, viene da una famiglia totalmente diversa: suo padre Guy aveva un'attività di concessionaria e sua madre Amanda era una musicista che ha rinunciato alla carriera per la famiglia. Entrambi i genitori di Odile sono morti in un incidente ed è stato in quel momento che nella sua vita è arrivata Adelaide, la sua mamma biologica. Le nobili consuetudini dei Sant'Erasmo saranno una novità assoluta per Odile che proverà ad adeguarsi, ma farà fatica ad accettare il nuovo stile di vita. Ci saranno anche altri nuovi ingressi con Enrico Brancaccio, un carabiniere amico di Armando che gli troverà lavoro al grande magazzino.

L'uomo sarà molto misterioso, perché dovrà portare avanti il suo lavoro senza rivelare a nessuno i particolari della sua vita privata.

Mirella, Gioia ed Enrico tra i nuovi arrivi

Enrico Brancaccio ha una figlia di cui non può parlare a nessuno e deve fare in modo di non avere nessun coinvolgimento sentimentale. Ci riuscirà, oppure qualcuno gli farà battere il cuore?

Nella squadra del Paradiso arriverà anche una nuova Venere, Mirella Vanni, che sarà inserita al grande magazzino da Marta. La giovane donna, infatti, è una delle ospiti della casa-famiglia ed è stata mandata via da suo padre perché è rimasta incinta di un uomo che l'aveva abbandonata. Ci sarò spazio anche per la nuova stilista della Galleria Milano Moda, Gioia Furlan, che ha un'ottima esperienza e molte ambizioni: elementi che daranno filo da torcere a Botteri di cui è una vecchia conoscenza.

L'addio o l'arrivederci di Vittorio Conti?

Il Paradiso delle signore è diventato ormai un appuntamento fisso per il pubblico di Raiuno e negli anni ha guadagnato l'amore di milioni di fan. La scorsa stagione ha avuto una media di 1,7 milioni di telespettatori e ha visto l'uscita di scena di uno dei protagonisti più amati: Alessandro Tersigni. L'attore ha interpretato Vittorio Conti, presente sin dalla prima stagione, e ha salutato i suoi fan per dedicarsi ad altri progetti. Tersigni non ha escluso un ritorno in futuro ma, almeno per la nona stagione, Il Paradiso dovrà fare a meno di lui.