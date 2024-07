Buone notizie in arrivo per Armağan nelle prossime puntate de La rosa della vendetta. Il ragazzo, dopo un percorso di cura che gli ha regalato Gülcemal, riuscirà a camminare da solo, finendo così di usufruire della sedia a rotelle.

La dura vita di Armağan

La vita di Armağan non è stata per niente facile. Costretto in una sedie a rotelle a causa di una disabilità, è sempre cresciuto un po' in solitudine. Un carattere un po' introverso forse dovuto anche alla morte del padre Mustafa, ucciso in maniera brutale da Gülcemal solo per vendetta, anche se lui ha sempre saputo che fosse morto per una malattia.

Nel corso degli anni, però, ha sempre avuto l'amicizia di Deva e İpek, soprattutto di quest'ultima ne è sempre stato follemente innamorato, ma non si è mai fatto avanti in quanto temeva che la ragazza lo potesse respingere, visto che al suo fianco ha sempre avuto dei ragazzi decisamente diversi da lui. Il futuro, però, riserverà tanti cambiamenti ad Armağan, a cominciare dalla scoperta di non essere figlio unico.

Armağan scopre di avere un fratello e due sorelle

Armağan scoprirà che Gülcemal e Gülendam sono figli di Zafer. Una bella scoperta che verrà offuscata dal lato più oscuro della storia: i due fratelli sono stati abbandonati dalla mamma quando erano ancora bambini, in quanto lei voleva viversi la sua storia d'amore con Mustafa.

Il rapporto con Gülcemal non sarà per niente rose e fiori in quanto scoprirà che è stato lui a uccidere il padre. Le cose cambieranno notevolmente quando Gülcemal metterà da parte l'orgoglio per salvare la vita di Zafer, chiamando il miglior cardiochirurgo per operarla dopo un infarto e soprattutto donando il suo sangue per procedere con l'intervento.

Oltre a tutto ciò, Armağan scoprirà anche un'altra verità: anche Deva è sua sorella. Un giorno İbrahim gli racconterà che la ragazza è nata dall'unione di Firuze e Mustafa Pehlivan. Così i due ragazzi si ritroveranno e ad Armağan rimarrà solo un tassello da risolvere: l'amore. Si farà coraggio e svelerà a İpek i suoi sentimenti e la ragazza contraccambierà.

Armağan non è più sulla sedia a rotelle

Quando tutto sembrerà andare per il meglio, arriverà la morte di Gülcemal. Prima di andarsene, però, lascerà dei regali alle persone a lui più care. Ad Armağan, per esempio, donerà una percorso di cura in una clinica svizzera, che potrebbe permettergli di camminare.

Passeranno cinque anni, Armağan e İpek sono sposati e vivono all'estero. Annunceranno alle loro rispettive famiglie di essere di ritorno a casa. La coppia, per prima, farà visita a Zafer e Gülendam, che rimarranno sbalordite quando vedranno Armağan entrando a casa mentre cammina sulle sue gambe. Le due donne non riusciranno a trattenere la gioia, ma nemmeno Armağan: "Se non fosse stato per Gülcemal probabilmente sarei ancora su quella sedia a rotelle".