Asu in lacrime si sfilerà l'anello e urlerà a Kemal: "Dillo che non mi vuoi". Le anticipazioni delle prossime puntate della seconda stagione di Endless Love raccontano che Asu si sentirà per l'ennesima volta rifiutata dal fidanzato, che ha chiesto tempo per le nozze. Kemal riuscirà a fermarla e le confiderà di essere bloccato perché potrebbe aver avuto una figlia da Nihan.

La richiesta di aiuto di Nihan ad Asu

Kemal e Nihan saranno molto distanti dopo il ritorno in libertà dell'ingegnere, ma il destino porterà qualcosa che li legherà per sempre.

La nascita della piccola Deniz sarà la prova dell'amore eterno tra i due protagonisti, anche se Kemal non sarà ancora a conoscenza di avere una figlia. Per diversi mesi Kemal sarà convinto che Nihan abbia avuto una bambina da Emir e questo lo allontanerà ancora di più da lei, ma presto i dubbi inizieranno a tormentarlo. Nel frattempo Nihan si renderà conto che Kemal ha uno strano atteggiamento nei confronti della bambina e correrà subito ai ripari rivolgendosi ad Asu. Pur essendo la sua rivale, Nihan le chiederà aiuto per tenere Kemal lontano da lei e dalla sua famiglia. In un primo momento la ragazza non capirà il senso delle parole di Nihan e per questo lei sarà più chiara: "Deniz è figlia di Kemal".

A quel punto Asu non potrà fare altro che accettare la richiesta di Nihan e si recherà a casa Soydere molto pensierosa. Fehime noterà l'agitazione della nuora, che non potrà rivelarle la verità, ma le spiegherà di essere preoccupata di un eventuale riavvicinamento di Kemal e Nihan. "Dovete convolare a nozze al più presto", suggerirà Fehime, che non perderà occasione per proporre il discorso del matrimonio a tavola.

I Soydere insistono per le nozze di Kemal e Asu

Kemal sembrerà molto infastidito quando Fehime e Huseyin lo incoraggeranno a fare il grande passo con Asu. Chiederà ai suoi genitori di non intromettersi e dirà che è troppo presto per sposarsi. Il dispiacere di Asu sarà forte, ma esploderà solo quando sarà da sola a casa con Kemal.

Gli offrirà del tè, ma lui lo rifiuterà e andrà a dormire. A quel punto Asu perderà la pazienza e si farà sentire. In lacrime si rivolgerà a Kemal: "Non ho bisogno della tua amicizia, ne ho abbastanza". "Cosa sta succedendo?", chiederà Soydere cercando di trattenere Asu, che si dirigerà verso la porta. "Sono innamorata di te", dirà ancora piangendo Asu, "Guarda come mi stai trattando". La ragazza si toglierà l'anello e sfogherà tutta la sua rabbia con Kemal: "Dillo che non mi vuoi", ma lui proverà a calmarla. Kemal sarà colpito dal dolore di Asu e capirà di doverle delle spiegazioni. Soydere racconterà alla fidanzata che i suoi sentimenti sono sinceri, ma prima di sposarla deve risolvere una questione molto delicata: "Potrei avere un figlio".

Kemal dirà ad Asu che ha intenzione di effettuare il test di paternità per togliersi ogni dubbio ed essere libero di pensare alle loro nozze.

Kemal ha riconosciuto Deniz e ha iniziato a sospettare

Nelle puntate precedenti, Kemal si è recato in ufficio e ha incontrato Nihan con la piccola Deniz. L'uomo si è avvicinato alla bambina e l'ha riconosciuta, visto che l'aveva incontrata a cena dai Soydere grazie a Zeynep. Quest'ultima aveva portato Deniz raccontando che era la figlia di una sua cliente, ma in realtà stava facendo un favore a Emir. Dall'incontro in ufficio qualcosa è cambiato in Kemal che, pur non avendo nessuna prova, si è convinto che Deniz sia sua figlia. Il ragazzo si è sentito tradito da Leyla e l'ha accusata di avergli mentito, ma neanche la zia di Nihan conosce la verità sulla bambina.