Guai in arrivo per Ergun durante le prossime puntate di The family. La figlia Devin scoprirà ciò che ha combinato ai suoi danni: falsificare le sue analisi per farle credere di non poter rimanere incinta. Lei penserà subito a chiudere qualsiasi tipo di rapporto con lui, ma non prima di denunciarlo per falso ideologico: sarà così che gli farà perdere il lavoro.

Il rapporto complicato tra Devin ed Ergun

Devin e suo padre Ergun non hanno mai avuto un bel rapporto a causa delle vicissitudini che l'uomo ha avuto con la ex moglie Neşe, anche se la ragazza ha sempre fatto di tutto per cercare di mantenere un bel clima in famiglia, ma le cose non sono sempre andate come lei sperava.

Per esempio non è mai riuscita a far recuperare il rapporto padre e figlia tra Ergun e Yağmur oppure ha mettere fine ai continui dispetti che l'uomo metteva in atto contro Neşe. A ogni modo, però, ha sempre saputo che poteva contare su di lui nel caso avesse bisogno di una mano in campo medico, visto che Ergun è un dottore. L'ha sempre ammirato per la sua integrità, ma questa cosa verrà a meno durante le prossime puntate.

Devin perde il bambino

Nelle puntate che andranno in onda dal 19 al 23 agosto, Devin scoprirà di essere incinta. La notizia arriverà in un momento non facile per la famiglia Soykan, visto che saranno nel mirino del perfido İlyas. Per vendicare la morte di suo figlio Serhat, i membri della famiglia rischieranno la vita ogni giorno, anche durante un attentato.

Per le ferite finiranno tutti in ospedale e sarà proprio in questa occasione che Devin scoprirà di aspettare un bambino. La gravidanza, però, terminerà quando Devin, per difendere Aslan dalle grinfie di Cihan, sparerà contro quest'ultimo. Lo stress per la situazione sarà talmente forte che la ragazza sarà vittima di un aborto spontaneo.

Ergun perde il lavoro

Successivamente, dopo una serie di esami, Ergun dirà a Devin che non potrà più avere figli. Un grande shock per la ragazza, che vedrà il mondo crollarle addosso. Lei, però, seguirà il consiglio della zia Nedret e si farà visitare da un altro specialista, che le darà una diagnosi diversa: nonostante il trauma subito durante l'aborto, può benissimo avere altri figli.

Devin capirà che dietro questa storia si nasconde lo zampino di Hülya, che d'accordo con Ergun ha fatto falsificare le analisi di Devin. I due hanno agito così perché, per diversi motivi, la volevano lontana da Aslan.

Quando Devin capirà che cosa ha combinato il padre, vorrà interrompere i rapporti con lui, ma non prima di dargli il "colpo finale": lo denuncerà per falso ideologico. La sua testimonianza lo porterà a perdere il lavoro e la carriera del medico sarà gravemente compromessa.