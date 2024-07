Nelle puntate del 5 e 6 agosto di Un posto al sole ci sarà una lite fra Renato e Giulia e una scoperta dolorosa per Samuel. Le trame non rivelano nel dettaglio cosa accadrà a quest'ultimo, ma la cosa sembra riguardare Micaela. Tutto avrà inizio quando l'uomo si ritroverà ad ascoltare una conversazione tra la sua fidanzata e la madre. Per quanto riguarda Renato e Giulia, i due ex coniugi finiranno per discutere animatamente a causa della vacanza in Sicilia e di Luca. Intanto, a Palazzo Palladini Michele e Silvia ritorneranno dalla vacanza e accoglieranno Guido a casa loro .

La proposta di Samuel a Micaela, Renato e Giulia litigano

Per Giulia arrivano dei giorni difficili in quanto si ritroverà ad un bivio per via della vacanza in Sicilia e per Luca. Nello specifico, nella puntata del 5 agosto vedremo la donna dover decidere se rimanere a Napoli, in modo da fare compagnia al suo amato, oppure se raggiungere il resto della famiglia ad Agrigento. Renato non la lascerà riflettere in pace, anzi le metterà addosso troppa pressione. Sarà così che i due ex coniugi finiranno per avere una discussione .

Spazio anche a Silvia e Michele che torneranno a Palazzo Palladini dopo la breve vacanza che si sono concessi. Per i due, però, non sarà un rientro sereno in quanto finiranno per rimanere invischiati nella crisi coniugale tra Guido e Mariella.

Samuel vorrà fare un viaggio insieme a Micaela perciò glielo proporrà.

Momento doloroso per Samuel, Giulia parte con Luca

Nella puntata di martedì 6 agosto, Michele aprirà le porte di casa sua a Guido . Quest'ultimo, infatti, avrà bisogno di riflettere sul suo destino matrimoniale e per farlo vorrà stare lontano da Mariella. Quest'ultima, nel frattempo, si sentirà a dir poco delusa dal marito e al contempo sarà in pensiero per il figlio Lollo.

Giulia , alla luce della lite con l'ex marito, deciderà di fare una vacanza con Luca e di non recarsi in Sicilia per quest'estate. Renato non la prenderà affatto bene ma ci penserà Raffaele a placare il suo animo furibondo.

Micaela e sua madre faranno una vacanza, ma la situazione non sarà affatto serena e presto Samuel dovrà fare i conti con un momento doloroso.

Ipotesi trama: Samuel scopre che Micaela non fa sul serio con lui

Per una coppia di Palazzo Palladini la situazione si farà sempre più intricata. Le anticipazioni di questo sceneggiato rivelano che Samuel finirà per fare una dolorosa scoperta, senza però scendere nel dettaglio. Non è da escludere che possa c'entrare la relazione con Micaela. L'ipotesi è che il ragazzo possa ritrovarsi ad ascoltare una conversazione tra la sua amata e sua madre, scoprendo che Micaela non fa sul serio nei suoi confronti. In tal caso potrebbe succedere che Samuel decida di chiudere la loro relazione. Una volta ritornata single, non è da escludere che Micaela si renda conto di quanto sia importante per lei Samuel, decidendo, così, di fargli una proposta di matrimonio.