Hope e Thomas finiranno a letto insieme nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni raccontano che la figlia di Brooke si toglierà la fede e si precipiterà tra le braccia dello stilista, lasciandosi andare alla passione. Hope gli confesserà di aver fantasticato a lungo su quel momento, che desiderava da tempo.

La visita di Hope a Thomas

Hope si recherà a casa di Thomas dopo l'abbandono di Liam e tra i due scatterà un bacio. Il figlio di Ridge, a differenza del passato, sarà molto cauto. "Cosa stiamo facendo", chiederà a Hope, allontanandosi.

La ragazza si sentirà profondamente in colpa e spiegherà a Thomas di essersi sentita morire quando Liam le ha chiesto il divorzio: "Ho rovinato tutto". Lo stilista proverà a consolare Hope, incoraggiandola a guardare al futuro con più ottimismo, e dicendole che per lei ci sarà sempre come amico e non giudicherà mai le sue scelte. Le parole del ragazzo sorprenderanno molto Hope, che noterà il suo radicale cambiamento e si complimenterà con lui per il grande lavoro fatto su se stesso. "Sei un uomo incredibile", dirà avvicinandosi ancora a Thomas con un bacio appassionato. Lui la respingerà ancora, guardando le fede: "Mi dispiace, non posso farlo". Hope non potrà fare a meno di ripensare alla severità di Liam, che ha voluto mettere fine al suo matrimonio senza perdonarla e in un impeto di rabbia si toglierà l'anello.

Le remore di Thomas

"Il nostro matrimonio è finito", dirà Hope a Thomas prima di precipitarsi tra le sue braccia. I due inizieranno a baciarsi con passione e in pochi minuti finiranno a letto. Per Hope e Thomas sarà impossibile trattenere l'attrazione e finalmente si vivranno come desideravano da tempo. La figlia di Brooke confesserà di aver fantasticato a lungo su quel momento, ma la realtà è di gran lunga superiore ai suoi sogni.

Thomas chiederà a Hope se si è pentita di essersi lasciata andare, ma lei sarà chiara. "Odio aver ferito Liam, ma non può essere un errore ciò che abbiamo condiviso". I due si baceranno teneramente e si abbracceranno.

Wyatt e Rj sperano che Liam torni da Hope

Liam ha lasciato Hope dopo averla vista baciare Thomas a Roma. Spencer ha spiegato che il suo problema non è perdonare l'errore della moglie, ma sarebbe impossibile fidarsi ancora di lei.

Hope ha supplicato Liam di tornare a casa, ma lui ha preferito andare via e recarsi da Steffy. Spencer ha baciato la sua ex, che lo ha respinto e deluso: "Sono una donna sposata". Wyatt e Rj, intanto, stanno provando in tutti i modi a convincere Liam a tornare sui suoi passi e salvare il suo matrimonio, ignari del fatto che Hope abbia tradito ancora una volta suo marito. Invece Steffy ha iniziato a pensare insistentemente al bacio con Liam, pur avendo un matrimonio felice con Finn.