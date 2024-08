Le anticipazioni della puntata della soap tv La Promessa, in onda su Canale 5 nel pomeriggio di lunedì 12 agosto, rivelano che Alonso darà un ultimatum a Romulo e sarà pronto a cacciare il maggiordomo se non seguirà le indicazioni del medico. Nel frattempo, Valentin avrà un interesse per Maria, mentre Curro tenterà di avvicinarsi a Martina. Spazio anche alle vicende di Manuel e Jimena, che continueranno a essere in crisi.

Alonso torna a La Promessa e scopre che Romulo è malato

Alonso tornerà da Puebla de Terra e scoprirà che Romulo è gravemente malato.

Il marchese si accorgerà che il maggiordomo de La Promessa si rifiuterà di riposare e gli darà un ultimatum: Alonso chiederà a Romulo di seguire le indicazioni che gli ha dato il medico, altrimenti sarà costretto a cacciarlo dalla tenuta. E mentre Curro proverà ancora una volta ad avvicinarsi a Martina, non sapendo però come possa reagire la sua amata, Jana e Cruz proveranno a scoprire cosa stia accadendo alla figlia di Margarita.

Valentin ha un interesse per Maria

Valentin, intanto, troverà un lavoro a La Promessa e, grazie al suo carattere espansivo, riuscirà a conquistare i suoi colleghi. Il nuovo arrivato avrà un interesse per Maria e la riempirà di complimenti. Spazio anche alle vicende di Manuel e Jimena, che continueranno a essere in crisi, con Margarita che aggraverà la situazione già precaria fra suo nipote e la consorte.

Manuel infatti seguirà i consigli di sua zia e deciderà di trasformare il suo matrimonio in una relazione solo di facciata per salvare le apparenze. L'intenzione del figlio dei marchesi sarà di fingere che lui e la consorte siano una bella coppia davanti agli altri, ma in realtà i due vivranno separati in casa. Jimena non accetterà la soluzione di suo marito e Manuel sarà costretto a prendere una decisione drastica.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Mauro ha sostituito Romulo

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Canale 5, Mauro ha sostituito Romulo durante la festa in maschera. Moreno ha iniziato a prendere lezioni da Baeza e ha scoperto tutti i trucchi del mestiere per diventare un buon maggiordomo. Inizialmente, Mauro non ha capito come mai il suo responsabile gli avesse chiesto di prendere il suo posto, ma in seguito Moreno ha trovato un fazzoletto insanguinato nel cassetto di Romulo e ha ipotizzato che il maggiordomo fosse malato.

Spazio anche alle vicende di Curro, che ha scoperto che Alonso è suo padre, mentre Ramona ha lasciato una lettera a Jana e suo fratello in cui li ha informati di essere andata via. E mentre Teresa ha notato che Feliciano si comportava in modo strano, il lacchè ha trovato il coraggio per confessare alla sua amata di avere ucciso suo padre.