Le anticipazioni turche della soap tv Segreti di famiglia rivelano che Cinar andrà in carcere a trovare Engin. Il giovane Kaya chiederà all'assassino di Inci cosa lo ha spinto a uccidere la sua amica. Intanto, il giovane Tilmen contatterà sua zia Seda per chiederle di diventare il suo avvocato. Spazio anche alle vicende di Ylgaz e Ceylin, che litigheranno, mentre Metin non andrà più in pensione.

Cinar va in carcere da Engin

Cinar andrà in carcere per incontrare Engin e affronterà l'assassino di Inci. Kaya sarà furioso perché è stato accusato ingiustamente di avere tolto la vita a Erguvan ed ha scontato qualche settimana in prigione.

Cinar sarà breve e conciso con il killer e gli chiederà il motivo che l'ha portato a uccidere Inci. Engin lascerà di stucco Kaya, replicando di sentire la mancanza della ragazza. Il fratello di Ylgaz incalzerà Tilmen finché Engin confesserà di avere ucciso la studentessa perché era innamorato di lei ed era stato rifiutato.

Engin sceglie sua zia come avvocato

Nel frattempo, Engin passerà a un nuovo look in carcere: abbandonerà i suoi capelli ricci rasandosi la folta chioma. Mentre sarà detenuto in carcere a scontare la sua pena, il giovane Tilmen contatterà sua zia, che è un avvocato. Il ragazzo chiederà a Seda, che non vede da nove anni, di difenderlo nella causa per l'omicidio di Inci. La zia del ragazzo, inoltre, sarà in cerca di vendetta nei confronti dei genitori di Engin per via di dissapori avvenuti in passato con sua sorella Lacin e suo marito Yecta.

Spazio anche alle vicende di Ylgaz e Ceylin, che non vivranno un matrimonio felice perché la loro unione continuerà a essere solo una farsa concordata e non mancheranno i battibecchi. I coniugi Kaya litigheranno anche sul posto di lavoro a causa di vedute differenti nelle cause che seguiranno: l'avvocata Erguvan continuerà a non rispettare le procedure e la legge, mentre Kaya è, invece, un pubblico ministero impeccabile.

Metin rinuncerà ad andare in pensione e continuerà a seguire gli omicidi che avverranno in città.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Cinar è stato accusato di essere l'assassino di Inci

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia andate in onda su Canale 5, Cinar è finito in carcere perché accusato di avere ucciso Inci.

Ceylin ha creduto che Kaya non fosse colpevole della morte di sua sorella e ha accettato di diventare l'avvocata del ragazzo.

Nel frattempo, Erguvan e Ylgaz hanno collaborato per fare luce su quanto accaduto la notte in cui è stata uccisa Inci e hanno scoperto che l'assassino della studentessa era in realtà Engin Tilmen, ex compagno di classe e migliore amico di Ceylin.