Cihan farà fuori anche Tolga durante le prossime puntate della serie tv The family. A causa sua, i Soykan rischiano di passare il resto della vita in carcere per riciclaggio e corruzione, così Cihan (ormai in combutta con İlyas) vorrà farlo fuori al più presto: in questo modo, i Soykan non avranno più un capro espiatorio e lui potrà riprendersi la sua rivincita contro quella famiglia che gli ha fatto tanto del male. Cihan ucciderà Tolga buttandolo nel vuoto, così tutto sembrerà un incidente.

I Soykan accusati di riciclaggio per colpa di Tolga

Aslan scopre che la famiglia potrebbe essere arrestata per riciclaggio a causa di Tolga.

È sempre bisognoso di soldi per pagare i suoi debiti, visto che ormai non è più legalmente sposato con Leyla e Aslan l'ha cacciato via.

Quest'ultimo, però, userà tale vicenda per provare a trattenere Devin a Istanbul. Questi, infatti, è in procinto di partire per Londra, dove vuole costruirsi una nuova vita, ma se si avviasse l'indagine anche lei sarebbe costretta a rimanere in Turchia, visto che legalmente è ancora legata ad Aslan. Alla fine, tutti i Soykan si ritroveranno in commissariato per rispondere alle accuse e anche Devin verrà arrestata: la polizia la preleverà mentre si troverà sull'aereo per Londra.

Si parlerà di tante transazioni illegali di cui Tolga sarà colpevole, ma anche di corruzione e quella a passare più guai potrebbe essere proprio Devin, visto che la polizia a casa sua troverà una borsa piena di soldi.

A ogni modo, partirà la caccia a Tolga, perché Aslan vorrà catturarlo al più presto per mandarlo in prigione in modo che la sua famiglia possa salvarsi da tutte le accuse, ma non ci sarà solo lui che vorrà catturarlo. Anche Cihan sarà sulle sue tracce, ma lui ormai non collabora più con Aslan: da quando ha scoperto che Yusuf ha ucciso i suoi genitori biologici, passerà dalla parte di İlyas, perché l'uomo non è morto.

Collaborerà insieme a lui e il loro obiettivo sarà uccidere Tolga e in questo modo mandare in rovina i Soykan.

Cihan uccide Tolga

Tolga proverà a essere più furbo di tutti, ma alla fine avrà la peggio: Cihan lo troverà mentre si nasconde in un palazzo ancora in costruzione. Con lui ci sarà anche İlyas e sua figlia Serap, avvocato e new entry nelle prossime puntate.

Tolga penserà che Cihan non sia disposto a ucciderlo, visto che è padre dei suoi nipoti, ma alla fine tradirà la sua fiducia. Con uno stratagemma si avvicinerà a lui, lo spingerà e lo butterà di sotto, così sembrerà che Tolga sia semplicemente caduto, non che qualcuno l'abbia ucciso. Cihan prenderà dal suo zaino anche i dossier che riguardano tutti gli intrighi dei Soykan, così İlyas potrà usarli e portare avanti la sua battaglia contro il nemico.