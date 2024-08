Hülya farà una scelta molto difficile durante le prossime puntate di The family. Avrà İlyas alle calcagna, da quando Aslan, con l'aiuto di Cihan ed Eko, ha fatto fuori suo figlio Serhat. Secondo l'uomo, per pareggiare i conti, dovrebbe uccidere un figlio di Hülya. Sarà talmente perfido che chiederà alla donna chi dovrà fare fuori tra Aslan e Cihan. Lei all'inizio si rifiuterà di fare questa scelta, ma quando vedrà che i suoi cari rischiano di morire ogni giorno, sarà costretta a cedere al ricatto: la donna deciderà di far uccidere Aslan.

Aslan ordina l'omicidio di Serhat

Per salvare l'onore di Yağmur, e soprattutto la sua vita, Aslan compie un passo falso: uccidere Serhat, il figlio di İlyas Koruzade. L'uomo è stato cliente di Yağmur quando la ragazza era un'escort, ma durante uno dei loro appuntamenti l'ha visto mentre uccideva una donna. Yağmur è scappata, ma Serhat l'ha cercata per ben cinque mesi, anche perché ha sempre temuto che la ragazza potesse spifferare la cosa.

Lei non l'ha mai fatto, anzi ha preferito dimenticare la faccenda, ma quando ha rivisto Serhat in un locale di Istanbul, le cose per lei si sono complicate. Lui ha anche provato a farla fuori pur di essere sicuro che la storia dell'omicidio non venisse fuori, ma questo gesto gli è costato caro, visto che Aslan ha ordinato a Eko di farlo fuori.

L'attentato e la morte di Aysel

Dopo la morte del figlio, İlyas arriverà a Istanbul per capire che cosa sia successo. Capirà che dietro tutta la faccenda si nasconde la mano dei Soykan, così affronterà a quattrocchi Hülya: visto che suo figlio è morto, è giunto il momento che anche uno dei suoi venga fatto fuori. İlyas le chiederà di fare una scelta: uccidere uno tra Aslan e Cihan.

La donna non vorrà scegliere tra i suoi figli, in più ricorderà le parole di suo marito Yusuf, quando prima di morire le aveva raccomandato di non separare i due ragazzi. La non scelta, però, le costerà cara, perché İlyas non si arrenderà, anzi con un attentato proverà a far fuori tutta la famiglia Soykan. Ad avere la peggio sarà solo Aysel, che morirà dopo giorni di agonia.

Hülya sceglie il figlio da far uccidere

I Soykan si barricheranno in casa e temeranno per altri eventuali conseguenze dettate dalla malvagità di İlyas, ma riceveranno un altro segnalo quando, da un elicottero, verrà gettato dentro la loro casa il corpo di un uomo morto: romperà il lucernario e la famiglia se lo ritroverà nella piscina presente all'ultimo piano.

Hülya capirà che la situazione non può continuare in questo modo, così cederà al ricatto di İlyas: lo telefonerà e gli dirà il nome del figlio che ha scelto di sacrificare. "Uccidi Aslan", dirà la donna, soffrendo non poco, visto che sentirà di aver tradito non solo il figlio, ma anche Yusuf. Aslan rischierà veramente di andarsene per sempre.