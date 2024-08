Devin perderà il figlio che aspetta e dopo l'aborto scoprirà che non potrà più avere figli. L'amara verità segnerà la vita della protagonista nelle puntate dal 2 al 6 settembre che compariranno su Mediaset Infinity. Le anticipazioni raccontano che Devin chiederà il divorzio da Aslan, ma lui proverà a stare vicino. Il video in cui Devin spara a Cihan andrà in rete e Aslan sequestrerà sua moglie per proteggerla dall'arresto e dalla polizia.

I Soykan nei guai per un video in rete

La seconda stagione si aprirà con un salto temporale di due mesi, dopo lo scontro tra Aslan e Cihan, che è terminato con il grave ferimento di entrambi.

Aslan ha sparato contro Cihan e Devin è intervenuta per salvare il marito colpendo Cihan alle spalle. Questo episodio cambierà molto Devin, che si rivolgerà a un avvocato per divorziare da Aslan e iniziare una nuova vita da sola. Nella donna sarà evidente il trauma del ricordo di quei momenti disperati in cui Cihan è stato portato in ospedale in vin di vita e lei ha perso il bambino che portava in grembo. Devin non potrà dimenticare il dolore provato quando ha dovuto rinunciare al bambino e per lei arriverà anche una notizia peggiore da parte del medico: non potrà avere altri figli in futuro. Tutto questo porterà Devin a voler stare lontana da Aslan, anche se non sarà facile perché lui continuerà a rincorrerla per ricucire il loro rapporto.

Nel frattempo, la famiglia Soykan inaugurerà una nuova attività e Aslan sarà felice di mostrare ai giornalisti il suo ultimo progetto. L'armonia, tuttavia, durerà molto poco, perché in breve tempo i Soykan si troveranno nell'occhio del ciclone a causa di un video. Le immagini della sparatoria in cui Devin colpisce Cihan saranno diffuse in rete e diventeranno virali.

Devin lontana da Aslan

Aslan farà di tutto per stare accanto a Devin, anche se lei non vorrà tornare con lui. Soykan "sequestrerà" la moglie per tenerla lontana dalla polizia e proteggerla dall'arresto. Nel frattempo, tutti si metteranno alla ricerca di Tolga, che sembrerà sparito nel nulla dopo il divorzio da Leyla. Quest'ultima, invece, lascerà la villa di famiglia e si cercherà un lavoro per andare a vivere da sola con i bambini.

In un primo momento la vita di Leyla sarà apparentemente serena, ma all'improvviso arriverà una denuncia da parte di Hulya agli assistenti sociali e lei dovrà dimostrare di essere in grado di occuparsi dei suoi figli.

Le spaccature all'interno della famiglia Soykan

La prima stagione di The Family si conclude con gravi distacchi della famiglia Soykan. Cihan ha scoperto di essere stato adottato ed è andato su tutte le furie quando ha capito che Yusuf ha ucciso i suoi genitori. Cihan ha dichiarato guerra alla famiglia in cui è cresciuto e assetato di vendetta ha affrontato Aslan e gli ha sparato. Leyla, invece, ha trovato il coraggio di andare fino in fondo e disobbedire a Hulya, lasciando la villa per vivere finalmente una vita libera dai suoi condizionamenti.

Infine, Aslan e Devin sembrano irrimediabilmente lontani a causa degli ultimi avvenimenti che hanno costretto la psicologa a sparare a un uomo. Devin non avrebbe mai pensato di fare una cosa del genere nella sua vita e questo ha provocato in lei una grave crisi esistenziale. Canale 5 non trasmetterà la seconda stagione di The Family, ma gli episodi inediti saranno caricati su Mediaset Infinity: uno al giorno dal lunedì al venerdì.