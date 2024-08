Hülya proverà a uccidersi durante le prossime puntare di The family e lo farà perché non accetterà il fatto che Aslan voglia abbandonarla per trasferirsi a Urla con Devin. In un momento in cui la famiglia sarà intenta a cenare, Hülya si rinchiuderà nella sua stanza e proverà a farla finita ingerendo una dose massiccia di psicofarmaci. Sverrà e sarà il tonfo a terra ad allarmare Aslan, che la troverà nella sua stanza priva di sensi.

Hülya resta sola e senza i suoi figli

Aslan darà una grossa delusione alla madre: lasciare Istanbul e trasferirsi insieme a Devin a Urla, una città che si trova nella provincia di Smirne.

Hülya sarà enormemente provata da questa scelta, non avrebbe mai pensato che il figlio potesse metterla da parte in questo modo.

Sentirà di non avere più nessuno accanto. È vero, con lei resterà sempre Ceylan, ma i rapporti non è che siano proprio idilliaci. Per quanto riguarda gli altri figli, Leyla ha deciso di allontanarsi dalla madre per vivere la sua vita insieme ai suoi due figli. Cihan, invece, oramai non si sente più un Soykan da quando ha scoperto di essere stato adottato e che quella famiglia che l'ha accolto in realtà è stata la causa della morte dei suoi genitori.

Hülya sceglie un modo in cui morire

Aslan racconterà alla madre le decisioni per il suo futuro, ferendola profondamente.

Quella sera stessa, poi, si riunirà con tutta la famiglia per una cena, alla quale Hülya deciderà di non partecipare. Aslan sembrerà non provare nessun tipo di pena per la madre, secondo lui deve capire che ormai è arrivato il momento che ognuno si faccia la propria vita e non è necessario che vivano tutti insieme.

Il ragazzo non immaginerà che invece la madre, nella sua camera da letto, stia progettando la sua morte.

Troverà nella sua camera dei psicofarmaci e si rivolgerà al dottore di Seher per capire quali potrebbero essere gli effetti collaterali nel caso in cui una persona ne assumesse una dose eccessiva. Lui sarà stranito dalla domanda, a ogni modo le risponderà che una dose massiccia di quel farmaco potrebbe portare alla morte.

Aslan trova la madre priva di sensi

Hülya, così, si rinchiuderà nella sua camera, prenderà quelle pasticche e le butterà giù tutta d’un fiato. Inizieranno a fare effetto fin da subito, visto che la donna perderà i sensi e cadrà a terra. Il tonfo della caduta si sentirà fino alla sala da pranzo e sarà proprio quello a salvarle la vita.

Perché tutti rimarranno straniti da quel rumore, in primis Aslan, che correrà verso la camera della madre e la troverà esanime a terra. Ci sarà subito la corsa disperata in ospedale, anche perché capiranno che la donna ha provato a uccidersi con dei farmaci. Sarà una corsa contro il tempo.