Rossella sarà molto colpita dal nuovo primario, Daniele Fusco, che arriverà nelle puntate di Un posto al sole dal 26 al 30 agosto. Le anticipazioni spiegano che il medico farà un'ottima impressione a tutti con i suoi modi gentili anche se in realtà nasconde un lavoro oscuro e sgradevole. Nel frattempo, Michele si preparerà ad incontrare Roberto che si occuperà della nuova gestione della radio.

Un nuovo primario al San Filippo

Un nuovo personaggio si affaccerà nella grande famiglia di Un posto al sole con le puntate inedite. Si tratta di Daniele Fusco, il nuovo primario del San Filippo che sostituirà Luca De Santis dopo le sue dimissioni.

In un primo momento Rossella sarà molte tesa per la nuova situazione al lavoro, anche perché accanto a lei non ci sarà Riccardo. Il dottor Crovi, infatti, prenderà un giorno di ferie proprio quando arriverà il nuovo primario, probabilmente per ripicca. Riccardo, infatti, dimostrerà di non aver mandato giù il fatto di non essere stato considerato come sostituto temporaneo di Luca pur avendone tutti i requisiti. Rossella vivrà da sola il momento dell'arrivo di Daniele Fusco e la prima impressione sarà ottima. La giovane dottoressa sarà subito stupita dal modo di fare del primario, per nulla severo e molto gentile con tutti. La grande passione per il suo lavoro, inoltre, sarà evidente sin da subito nel nuovo arrivato e questo non potrà che affascinare Rossella che ha ancora molto da imparare in un mestiere così difficile come quello del medico.

Michele alle prese con Roberto

Fusco farà una bella impressione a tutti in ospedale e Rossella si sentirà subito a proprio agio. Presto, tuttavia, emergerà che il nuovo primario del San Filippo nasconde un lato oscuro decisamente sgradevole. Di cosa si tratta? Le anticipazioni per il momento si fermano qui, ma certamente per Rossella sarà una grossa delusione.

Nel corso della settimana ci sarà spazio anche per Michele che come sua figlia dovrà affrontare delle novità al lavoro. In radio, infatti, subentrerà Roberto Ferri che si interesserà in prima persona della gestione. Saviani dovrà incontrare Roberto per definire l'impronta che bisognerà dare a Radio Golfo '99 e visti i precedenti scontri Michele sarà preoccupato.

Nuovo flirt in arrivo per Rossella?

Cosa nasconde Fusco? Per il momento è ancora presto per azzardare delle ipotesi, ma il fascino che l'uomo eserciterà su Rossella potrebbe spingersi anche oltre il lavoro. La figlia di Silvia ha dovuto affrontare un momento difficile a livello sentimentale e dopo aver lasciato Riccardo all'altare ha riflettuto molto sulle sue emozioni. La dottoressa ha capito di amare Nunzio, ma se ne è resa conto quando lui aveva già iniziato una storia con Diana e si è fatta da parte. L'arrivo di Fusco potrebbe rimescolare le carte, ma per Rossella non si prospetterebbe una storia felice visto che l'uomo nasconde qualcosa. Michele, invece, riuscirà a tenere il suo posto in radio?

Il giornalista è una voce storica dell'emittente, ma Roberto non ha mandato giù il suo rifiuto di ospitarlo nella trasmissione quando ne aveva bisogno. Ferri è un uomo d'affari e probabilmente non manderà via Michele, ma certamente gli renderà la vita difficile.