Tufan implorerà Asu dopo il suo addio: "Ti prego non lasciarmi, sei il motivo per cui vivo". Le anticipazioni di Endless Love spiegano che nella seconda stagione Asu sarà furiosa con Tufan perché le ha nascosto di aver spedito a Ozan le foto del tradimento di sua moglie. Tufan non riuscirà a farsi perdonare dalla sua amica e studierà una vendetta contro di lei per mettere fine alla sua storia con Kemal.

Asu spietata con Tufan

Kemal non riuscirà a capire il motivo che ha portato Tufan a spedire a Ozan le immagini del tradimento di Zeynep, ma lo affronterà a muso duro e si farà consegnare le foto.

Asu assisterà allo scontro di nascosto e quando Kemal andrà via dalla casa di Tufan, aggredirà il suo amico. La donna non si farà nessuno scrupolo e dopo aver schiaffeggiato Tufan sarà molto dura anche con le parole. Asu urlerà che mandare Kemal in galera non l'avrebbe fatta avvicinare a Tufan. "Pensi che mi saresti piaciuto tu?", dirà la donna mettendo in forte imbarazzo il suo amico. "Non osare avvicinarti, la nostra collaborazione è finita", chiuderà Asu sbattendo la porta. Tufan non potrà rassegnarsi all'idea di aver perso la donna che ama e la seguirà, pregandola di tornare indietro. "Ho ucciso Nazif per te", ricorderà Tufan con rabbia e con gli occhi pieni di lacrime le dirà che tutto quello che ha fatto è stato per lei.

L'uomo non si perderà d'animo e rincorrerà ancora Asu, implorando il suo perdono.

Piangendo, Tufan prometterà ad Asu che guadagnerà di nuovo la sua fiducia, ma lei gli dirà di non voler più essere sua complice. "Ti prego, non buttarmi fuori dalla tua vita" chiederà Tufan, "Per favore non lasciarmi, sei il motivo per cui vivo".

La vendetta di Tufan

L'insistenza di Tufan non servirà a cambiare le cose e Asu sarà ormai decisa a chiudere gli affari con lui. Dopo essere stato rifiutato dalla donna, Tufan studierà una vendetta contro di lei e approfitterà del compleanno di Emir per metterla in atto.

Usando un videoproiettore, Tufan avrà intenzione di dire a tutti che Asu è la sorella di Kozcuoğlu e la donna tremerà di paura.

Prima del ricevimento, ci sarà un ulteriore confronto tra i due ex amici in cui Tufan mostrerà tutta la sua disperazione e dirà che non ha più niente da perdere dopo l'addio della donna che ama.

Lo scontro tra Kemal ed Emir

L'attrazione di Tufan per Asu non è finita con il fidanzamento della ragazza con Kemal. Il braccio destro di Emir ha continuato a pensare alla sua amica e la gelosia lo ha portato a voler eliminare Kemal dalla sua vita. Tufan ha studiato un piano ben preciso per avere campo libero con Asu e ha inviato le foto di Emir e Zeynep a Ozan per far emergere il tradimento e provocare Kemal.

Quando Soydere è venuto a sapere della relazione tra sua sorella ed Emir non ci ha pensato due volte ed è corso da Kozcuoğlu con l'intenzione di ucciderlo, proprio come aveva minacciato tempo prima.

Lo scontro tra Emir e Kemal si è concluso con un colpo di pistola che ha fatto finire Kozcuoğlu in gravi condizioni in ospedale e Soydere in carcere. Asu ha aspettato il suo amato per tutto il tempo, certa che una volta tornato in libertà si sarebbe deciso a sposarla. Tufan, invece, ha fatto di tutto per stare vicino alla sua amica sperando che lei potesse iniziare a provare qualcosa per lui, ma non è accaduto. Una volta uscito di prigione, Kemal ha iniziato ad indagare sulla morte di Ozan e ha fatto una scoperta sconvolgente perché ha capito che ad inviare le foto a suo cognato è stato Tufan.