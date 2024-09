Asu tradirà Kemal vendendo la metà delle sue azioni a Emir nella puntata di Endless Love in onda su Canale 5 domenica 8 settembre. Le anticipazioni spiegano che Soydere sarà molto deluso dalla sua fidanzata, mentre Emir e Nihan reciteranno la parte della coppia felice. Nel frattempo, Hakan inviterà Zeynep a bere un tè e le consegnerà la lettera che Ozan aveva scritto per lei.

L'invito di Hakan per Zeynep

Hakan continuerà ad indagare sulla morte di Ozan ed inviterà Zeynep a bere un tè per sapere qualcosa in più su di lei. La ragazza e il poliziotto si conosceranno meglio e lui le racconterà di aver lasciato la squadra omicidi.

Zeynep aprirà il suo cuore ad Hakan e gli confiderà di aver passato un anno molto duro dopo la morte di Ozan. "Lo amavo molto", dirà la ragazza, "Era come un bambino". Hakan le chiederà se Ozan avesse già tentato il suicidio in passato e Zeynep ricorderà quando, tempo prima, il ragazzo aveva tentato di togliersi la vita dopo che lei lo aveva lasciato. La ragazza inizierà ad innervosirsi per le domande di Hakan e lo accuserà di stare ancora indagando su di lei, ma lui la rassicurerà. Zeynep non crederà alla buona fede di Hakan e si alzerà per andare via, ma lui la fermerà. Il poliziotto consegnerà a Zeynep l'ultima lettera che Ozan aveva scritto per lei. "L'ho tenuta per te, è una copia, dirà Hakan mentre Zeynep aprirà la lettera ed inizierà a leggere.

La delusione di Kemal

Zeynep leggerà le parole di Ozan e si sentirà fortemente in imbarazzo. "Ho pensato che questa lettera potesse essere importante", spiegherà Hakan esprimendo ancora le sue perplessità sul fatto che il ragazzo abbia potuto suicidarsi. "Non fidarti delle persone sbagliate", dirà il poliziotto a Zeynep, ma non le spiegherà il perché della sua frase.

Nel frattempo, Asu e Kemal si prepareranno per andare a cena e Soydere sarà convinto di poter festeggiare la vittoria della gara d'appalto contro Emir. Quando si troverà al tavolo con il suo rivale, però, Kemal scoprirà che Asu ha venduto il 50% delle sue azioni a Emir e andrà su tutte le furie. Nihan e suo marito, invece, fingeranno di essere molto felici insieme.

Il calvario di Nihan e il gioco di Emir

Nelle puntate precedenti, Nihan ha fatto di tutto per non cadere nella trappola di Emir, ma alla fine ha dovuto arrendersi ancora una volta alla sua volontà. La donna ha dovuto attraversare un periodo molto difficile lontano dalla sua bambina, perché Emir l'ha fatta rapire per ricattarla e costringerla a tornare con lui. Nihan ha incendiato la villa di famiglia e, successivamente, si è rivolta ad Hakan, l'unico poliziotto che in passato aveva tenuto testa a Emir. Per la donna, però, non c'è stato nulla da fare perché suo marito ha corrotto anche Hakan e l'ultima carta da giocare per Nihan è stata quella di far visita a Kemal. La donna si è presentata a casa di Soydere per implorare il suo aiuto e dirgli la verità su sua figlia, ma Kemal l'ha cacciata con disprezzo prima che potesse parlare. A quel punto, Nihan è tornata a vivere con Emir e a recitare la parte della moglie felice.