Le anticipazioni della soap Tv Tempesta d'amore relative a ciò che andrà in onda dal 16 al 20 settembre 2024 rivelano che Alexandra sarà devastata dalla morte di Vroni e incolperà Leander per quanto accaduto. Eleni invece, cercherà di convincere la madre che Leander non ha colpe ma i suoi tentativi cadranno nel vuoto. Carolin invece, lascerà Vanessa dopo aver saputo che quest'ultima ha passato la notte con Max.

Alexalndra incolpa Leander della morte di Vroni

La nuova settimana di programmazione riprenderà dal momento in cui la giovane Vroni morirà a seguito delle complicanze sopraggiunte dopo l'incidente in moto.

Dopo essere starà operata d'urgenza da Leander, la ragazza non sopravviverà e la sua morte sconvolgerà l'intera famiglia. Alexandra in particolare, non si darà pace e cercherà un responsabile a cui addossare la colpa di quanto accaduto. In questo caso, Leander sembrerà essere il capro espiatorio perfetto e Alexandra non perderà occasione per accusarlo di aver provocato la morte della figlia. Il giovane medico sarà distrutto e comincerà ad avere il dubbio di aver sbagliato qualcosa durante l'operazione, ma Michael lo rassicurerà: non è stata a causa sua che Vroni è morta, visto che l'operazione è stata eseguita a regola d'arte.

Eleni difende a spada tratta Leander dalle accuse di Alexandra

Le anticipazioni rivelano inoltre che anche Valentina sarà preda dei sensi di colpa, visto che Vroni era insieme a lei quando ha avuto l'incidente.

Eleni intanto, seppur distrutta per la perdita della sorella, cercherà di rincuorare Leander, certa che il fidanzato non sia responsabile della morte di Vroni. Eleni difenderà a spada tratta Leander dalle accuse di Alexandra e chiederà aiuto a Christoph per cercare di calmare la madre. Nel frattempo Vanessa confesserà a Carolin di aver passato la notte con Max e le chiederà perdono.

La fidanzata però non ne vorrà sapere e chiuderà la loro relazione. Eleni invece, sarà disperata visto che non sarà riuscita a dissuadere Alexandra dal fare la guerra a Leander. La ragazza andrà alla roccia magica, luogo simbolo del suo amore per il giovane medico e proprio qui i due fidanzati si prometteranno amore eterno.

Continua il successo di Tempesta d'amore

Continua il successo di Tempesta d'amore che si conferma essere uno dei programmi leader della fascia mattutina di Rete 4. La soap Tv tedesca infatti, riesce ad ottenere ogni giorno uno share del 5% e questo nonostante sia collocata in una fascia oraria non proprio facilissima.

Giunta ormai alla sua 19^ stagione, quest§ sceneggiato continua ad appassionare il pubblico italiano tanto da non risentire dello spostamento dalla fascia preserale a quella mattutina, avvenuta lo scorso marzo.