Asu farà tremare Emir minacciando di dire alla polizia che lui è il mandante dell'omicidio di Ozan nella puntata di Endless Love (nome originale turco, Kara Sevda) in onda sabato 5 ottobre. Le anticipazioni spiegano che Emir sarà furioso con sua sorella quando scoprirà che ha dato le sue azioni a Kemal dopo averlo sposato. La donna, tuttavia, saprà come difendersi e minaccerà di far riaprire le indagini sulla morte di Ozan.

Il colpo basso di Kemal: nuovo azionista di maggioranza

La guerra tra Kemal e la famiglia Kozcuoğlu proseguirà senza esclusione di colpi e Soydere giocherà un brutto scherzo ai suoi nemici.

Kemal si presenterà da Galip ed Emir con la documentazione che attesta la loro corruzione per una gara d'appalto e li metterà con le spalle al muro. Soydere avvertirà i Kozcuoğlu che procederà al più presto se loro non gli cederanno le quote di maggioranza entro un giorno. Galip chiamerà subito i suoi avvocati che gli daranno un'unica soluzione: cedere le sue quote ad una persona fidata e che non sia ufficialmente della famiglia. L'uomo penserà subito ad Asu e anche se Emir si opporrà fermamente a questa opportunità, alla fine cederà tutte le sue quote a sua figlia. Il piano di Kemal riuscirà alla perfezione, visto che Soydere sposerà in fretta e furia Asu proprio per appropriarsi delle azioni di Galip.

Durante la riunione del consiglio di amministrazione, Galip annuncerà a tutti che dopo quarant'anni di carriera ha deciso di ritirarsi e presenterà a tutti la persona a cui ha ceduto le sue quote. Galip e gli altri saranno sconvolti quando dalla porta non entrerà Asu, ma bensì Kemal, dichiarando di aver acquisito le quote di sua moglie.

Soydere diventerà l'azionista di maggioranza, ma Emir non potrà accettare questo affronto.

La rabbia di Emir e il ricatto di Asu

In preda alla rabbia, Emir affronterà Asu intimandole di restituire le quote se non vuole che Kemal sappia che è sua sorella. A quel punto, però, la donna risponderà con una minaccia altrettanto dura: "Ozan è stato ucciso, cosa succederà se riapriranno le indagini?".

Asu continuerà a spaventare Emir dicendosi pronta a dire alla polizia che lui è stato il mandante dell'omicidio di Ozan. A quel punto Kozcuoğlu smetterà di parlare e apparirà alquanto preoccupato, lasciando intendere di aver avuto un ruolo fondamentale nella morte del ragazzo.

Nihan e Kemal sognano ancora una vita insieme

Nelle puntate precedenti Kemal ha promesso a Nihan che presto la libererà dalla prigionia di suo marito e farà giustizia sulla morte di Ozan. I due innamorati hanno ricevuto la prova che Asu è la sorella di Emir e sono certi che la donna sappia anche molte cose sul presunto omicidio di Ozan. Kemal ha capito che per ottenere quello che vuole deve giocare d'astuzia e per questo è tornato con Asu chiedendole scusa e ha indossato di nuovo gli anelli.

Soydere ha intenzione di smascherare la donna pubblicamente, ma prima vuole sposarla per sfruttare a suo vantaggio questa unione. Nel frattempo, Emir si sta legando alla piccola Deniz che per la prima volta lo ha chiamato "Papà". L'uomo non ha detto nulla a Nihan, ma è stato molto colpito dall'accaduto.