Zafer sarà cattiva come sempre durante le prossime puntate de La rosa della vendetta e sfrutterà un segreto di Deva per minacciarla. L'obiettivo della donna sarà fare pace con Armağan, dopo che lui si è allontanato dalla madre per aver saputo che da giovane ha abbandonato Gülcemal e Gülendam. Per farlo userà Deva: se non le porterà Armağan entro un determinato orario, dirà a Gülcemal che il suo ex fidanzato è Mert Çakır.

Zafer soffre per la lontananza da Armağan

Zafer soffrirà parecchio per la lontananza da Armağan. Era appena riuscita ad avvicinarlo a sé, dopo che lui aveva deciso di vivere con Gülcemal, dicendogli che quest'ultimo è l'assassino di suo padre Mustafa.

Però è arrivata un'altra notizia che ha scombussolato l'animo di Armağan: ha scoperto che Zafer non solo è la madre di Gülcemal e Gülendam, ma che li ha abbandonati da bambini per scappare con il suo amante Mustafa.

Armağan non è riuscito a perdonare la madre e le ha detto a chiare lettere che non vuole più averla nella sua vita: deve sparire per sempre.

Zafer fa nuovamente rapire Deva

Che cosa succederà successivamente? In un primo momento Zafer non riuscirà a reagire al duro scontro contro Armağan. Si sentirà anche male e si riterrà necessario l'intervento degli operatori sanitari. Questo momento di debolezza però passerà e la donna sarà pronta riprendersi suo figlio. Sa che si è stabilito temporaneamente a casa della famiglia di Deva, quindi crederà che solo lei possa aiutarla a riavvicinarsi ad Armağan.

Ovviamente farà le cose con il suo solito stile: non si avvicinerà pacificamente a Deva, ma la farà rapire dai suoi uomini proprio nel momento in cui la giovane starà andando via da casa di Gülcemal.

La minaccia di Zafer

Durante l'incontro le due donne non si risparmieranno. "Cosa fai la mafiosa? Non può portarmi dove vuoi contro la mia volontà.

Questo è un rapimento", dirà Deva, ma Zafer non sembrerà farsi intimidire e passerà subito ai fatti: "Ti do un giorno di tempo per portarmi mio figlio". Allora Deva la prenderà in giro: "Quale figlio? Quello che hai abbandonato o che ti ha lasciato?". Zafer si arrabbierà: "Non mettere alla prova la mia pazienza, ti ricordo che ho un solo figlio: Armağan".

Dopo una discussione sull'abbandono di Gülcemal e Gülendam da parte di Zafer, quest'ultima passerà alle minacce: "Cara Deva, hai tempo fino alle sei per portarmi mio figlio". La ragazza dirà che non ha nessuna intenzione di farlo, allora Zafer sarà ancora più chiara: "Se non lo farai, dirò a Gülcemal che Mert era il tuo fidanzato, ma lo farò in un modo che ti spezzerà il cuore: diventerai la seconda donna che più odierà di più al mondo. Ti ricordo, hai tempo fino alle sei". Deva sottostarà agli ordini di Zafer?