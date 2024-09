Manuela e Niko potrebbero essere destinati a tornare insieme nelle puntate future di Un posto al sole. Manuela ha appena scoperto che Costabile l'ha truffata e potrebbe rivolgersi a Niko per denunciarlo. La brutta esperienza riavvicinerebbe ancora una volta Manuela a Niko, che forse si troverà nella sua stessa situazione. L'atteggiamento della sua fidanzata Valeria, infatti, lascia pensare che stia nascondendo qualcosa e non si esclude che anche lei stia puntando al portafogli di Niko.

Manuela ferita da Costabile

C'è ancora speranza per Manuela e Niko?

Dagli sviluppi delle trame delle ultime puntate sembrerebbe proprio di sì, visto che le storie di entrambi stanno dando le prime avvisaglie di una forte crisi. Nel dettaglio, nella puntata andata in onda giovedì 5 settembre, Manuela ha scoperto che Costabile ha usato il denaro del finanziamento pubblico per ripagare i suoi debiti. La sorella di Serena ha vissuto momenti di profondo sconforto, perché dovrà rinunciare al suo grande sogno di costruire un parco archeologico per bambini. Manuela, inoltre, dovrà ricominciare da zero anche in amore, perché difficilmente perdonerà Costabile per averla raggirata. La ragazza ha perso totalmente la fiducia in quello che era il suo fidanzato e una riconciliazione tra loro sembrerebbe improbabile.

Sembra molto più plausibile che Manuela decida di procedere legalmente contro Costabile e per farlo si rivolga a Niko. Quest'ultimo sta vivendo una splendida storia d'amore con Valeria, ma iniziano ad intravedersi le prime crepe nella coppia. Il comportamento di Valeria, infatti, è molto ambiguo e, sebbene Niko al momento non sospetti di lei, potrebbe presto accorgersi di aver preso un abbaglio come Manuela.

Niko travolto dall'invadenza di Valeria

Se nelle prossime puntate di Un posto al sole Manuela deciderà di denunciare Costabile, Niko avrà sicuramente modo di starle accanto su più fronti. L'avvocato si occuperebbe del caso e manterrebbe una certa distanza da Manuela, visto che è impegnato con Valeria. Tutto, però, potrebbe essere destinato a cambiare se Valeria deludesse profondamente Niko.

Come ha già notato Renato, la donna sta diventando sempre più invadente nella vita di suo figlio e considera poco le esigenze di Jimmy. Valeria compra ogni giorno cibo da asporto, non tenendo conto del fatto che il bambino ha bisogno di seguire un regime alimentare più sano. Queste piccole disattenzioni sarebbero soltanto la punta dell'iceberg, perché Valeria sembra nascondere qualcosa di molto più importante.

Valeria sta mentendo a Niko?

Dopo il ritorno da Formentera, Valeria è entrata a gamba tesa nelle vite di Niko e Jimmy. La donna si presenta al lavoro dal suo fidanzato e gli chiede sempre molte attenzioni. Valeria, inoltre, ha iniziato anche a convivere con Niko, perché gli ha raccontato che in casa sua ci sono entrati i ladri e ha paura di tornare.

Jimmy e suo padre hanno accolto Valeria con gioia, ma Renato ha già capito che qualcosa non va nel comportamento della ragazza. Valeria è molto furba e avendo percepito l'antipatia di suo suocero ha iniziato a manipolare Niko per allontanarlo da Renato. Non si esclude che Valeria, come Costabile, punti solo al portafogli dell'avvocato, In questo caso, per Niko sarebbe l'ennesima delusione, ma avrebbe accanto Manuela che non l'ha mai dimenticato. Tra i due ex potrebbe tornare la passione e questa volta per entrambi si spalancherebbero le porte della felicità.