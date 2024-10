Le anticipazioni di Endless love annunciano che nella puntata che verrà trasmessa martedì 15 ottobre, alle 14:10 su Canale 5, Asu ed Emir tenderanno una trappola a Kemal, e la ragazza scambierà il ciuccio di Deniz che Kemal ha rubato per compiere il test del DNA. Nel frattempo Soydere scoprirà, grazie a Zehir, che Tufan lo sta pedinando. Questo gli farà insinuare che dovrebbe commissionare il test con un altro tipo di campione. Ci sarà spazio anche per le vicende di Fehime, che sarà sconvolta per aver troncato i rapporti con Zeynep, dopo aver scoperto che la ragazza è l'amante di Emir.

Asu scambia il ciuccio di Deniz

I fratelli Kozcuoglu continueranno a tramare alle spalle di Kemal. Emir avrà un piano per non fare scoprire a Kemal che Deniz è sua figlia e tenterà di fare il possibile per evitare che ciò accada. Chiederà ad Asu di scambiare il ciuccio di Deniz, quello che Kemal ha rubato per fare il test del DNA, e la ragazza lo farà. Kemal si sveglierà presto al mattino per recarsi alla clinica per fare analizzare il ciuccio, ma temerà qualche trappola da parte di Emir Kozcuoglu.

Kemal scopre che Tufan lo sta seguendo

Zehir riuscirà a scoprire che Tufan sta pedinando Kemal. Avvertirà subito il suo amico di quanto sta accadendo, così Kemal cambierà improvvisamente i suoi piani e troverà un altro modo per recuperare il campione di DNA di Deniz.

La signora Fehime, invece, sarà turbata per i problemi familiari scoperti negli ultimi giorni: Asu è una Kozcuoglu, Zeynep ha una relazione segreta con Emir e la piccola Deniz è la figlia di Kemal. In particolar modo, la signora Soydere sarà sconvolta per avere troncato definitivamente i rapporti con sua figlia Zeynep.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Kemal ha passato del tempo con Deniz

Nelle recenti puntate di Endless love, Kemal è andato a casa di Leyla, e ha trascorso del tempo con Nihan e la piccola Deniz. Ha anche scoperto, grazie a Leyla e Ayhan, che Asu è la sorella di Emir, e ha usato questa informazione a suo favore. Kemal ha sposato Asu con l’inganno, solo per impossessarsi delle quote dell’azienda della famiglia di Galip.

Vildan ha indagato sul conto di Ayhan e ha messo in guardia la sorella sulla sua frequentazione con l’uomo. La signora Sezin, però, non ha spiegato a Leyla cosa avesse scoperto sul suo amico e come mai le avesse chiesto di troncare i rapporti con lui. Kemal e Nihan hanno proseguito le indagini sulla morte di Ozan e hanno scoperto che il ragazzo non si è tolto la vita: è stato ucciso da qualcuno che ha simulato il suo suicidio.