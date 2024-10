Le anticipazioni della soap tv Endless love annunciano colpi di scena nella puntata che andrà in onda giovedì 24 ottobre su Canale 5. Emir troverà il diario segreto di Nihan e lo distruggerà. Inoltre, Kozcuoglu scoprirà che Asu gli ha mentito e la minaccerà. Spazio anche alle vicende di Kemal, che si introdurrà di nascosto nella stanza d’ospedale dove è ricoverata Nihan. Nel frattempo, Zeynep inizierà a lavorare in una caffetteria.

Emir crede che Kemal abbia letto il diario segreto di Nihan

Kemal riuscirà a intrufolarsi in ospedale fingendosi un operatore sanitario.

Così, Soydere entrerà nella stanza dove è ricoverata da qualche giorno Nihan, che lo accuserà di averle portato via la piccola Deniz. Emir, temendo che Kemal possa aver letto il diario segreto di Nihan, cercherà il quaderno di sua moglie e lo distruggerà. Nel frattempo, Kozcuoglu scoprirà che Asu gli ha mentito riguardo a quanto accaduto la sera dell’incidente di Sezin: Kemal non era a casa con lei come dichiarato in precedenza per proteggerlo. Furioso per la menzogna raccontata da sua sorella, Emir la minaccerà.

Kemal prova a uccidere Emir Kozcuoglu

Kemal, fortunatamente, arriverà in tempo per salvare Asu dalle grinfie di Emir. Soydere tenterà di uccidere il suo rivale soffocandolo, ma Asu lo convincerà a non togliergli la vita.

Emir, comunque, si vendicherà di sua sorella impedendole di vedere sua madre Mujgan. Nel frattempo, Emir vorrà tenere sotto controllo sua moglie e Kemal, piazzando una telecamera nascosta in un orsetto nella stanza di Nihan per monitorare le loro conversazioni. Zeynep, intanto, troverà lavoro in una caffetteria. Hakan le chiederà se vuole trasferirsi a casa sua, visto che la camera di suo fratello è ormai vuota.

Inizialmente, Zeynep rifiuterà la proposta dell’ispettore, ma successivamente accetterà, scoprendo che Hakan possiede un bottone rinvenuto nella stanza dove è stato trovato il corpo di Ozan.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Leyla ha scoperto il passato di Ayhan

Nelle precedenti puntate di Endless love andate in onda su Canale 5, Vildan ha avvertito Leyla di fare attenzione ad Ayhan, avendo scoperto alcuni dettagli spiacevoli sul suo passato.

Di conseguenza, Leyla ha iniziato a indagare sul suo amico e ha scoperto che era stato incarcerato per aver rubato dalla cassaforte di suo padre. Nel frattempo, Ayhan ha raccontato a Leyla la sua versione dei fatti, dichiarandosi innocente. Parallelamente, Kemal ha sposato Asu, ma solo per ottenere le quote dell’azienda di Emir. Nel frattempo, Fehime ha scoperto che Deniz è sua nipote, ma non ha rivelato a Kemal la verità sulla bambina.