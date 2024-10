Terminata la diretta del Grande Fratello del 28 ottobre è tempo di pagelle per i concorrenti del Reality Show di Canale 5.

Su tutti spicca il pallavolista argentino Javier Martinez che, da gran signore, ha affrontato Shaila Gatta guadagnando un voto altissimo in pagella.

L'ex velina e il suo fidanzato Lorenzo Spolverato invece, meritano una pesante insufficienza.

Javier Martinez sconfigge con classe Shaila: voto 9 per l'argentino

Voto 9 in pagella per Javier Martinez che è stato uno dei grandi protagonisti della puntata del 28 ottobre. L'uomo è stato costretto a vedere ciò che è successo tra Shaila e Lorenzo durante quest'ultima settimana al Grande Fratello spagnolo sentendosi preso in giro dall'ex velina.

Chiunque al posto del pallavolista avrebbe fatto fuoco e fiamme ma lui non ha alzato i toni, non ha urlato o sbraitato. Con una grande eleganza è così riuscito a sconfiggere Shaila con poche parole: "È passata dal voler essere una donna libera, ad essere scorretta", per poi aggiungere con aplomb: "Per me Shaila non esiste più".

Per Shaila e Lorenzo voto 1 in pagella: cosa non si fa per hype

Shaila Gatta invece, ha cercato di arrampicarsi sugli specchi per tutta la puntata e solo per questo il suo voto in pagella è 1. Sembra recitare un copione già scritto, visto che continua a ripetere le stesse cose, sottolineando come Javier sia una persona speciale e come lei abbia cercato di farselo piacere in tutti i modi.

Ma chi le ha chiesto di farlo? E soprattutto, qualcuno le ha chiesto di illuderlo?

In puntata avrebbe potuto scusarsi con lui invece di cercare di salvare se stessa dalle critiche.

Stesso discorso e stesso voto in pagella per Lorenzo Spolverato. La maggior parte dei telespettatori crede che il modello e l'ex velina stiano solo cercando un modo per ottenere visibilità all'interno del programma.

Peccato che per farlo abbiamo calpestato i sentimenti di Javier e di Helena. Non il miglior biglietto da visita possibile.

Gli ascolti del Grande Fratello non decollano

Gli ascolti del Grande Fratello non riescono a decollare. Questa edizione del Reality è la meno vista di sempre ed anche la diretta del 28 ottobre non è riuscita a cambiare la tendenza visto che è riuscita ad appassionare solo una media di 2.219.000 spettatori per uno share del 18,06%.

Le vicende della casa più spiata d'Italia non sembrano attrarre più il pubblico, forse stanco di assistere sempre alle solite dinamiche.

Urge un cambiamento da parte degli autori se si vuole invertire la tendenza.