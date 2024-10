Teresa esprimerà la sua rabbia per la morte di Feliciano: "Noi siamo invisibili per i ricchi", dirà alludendo al diverso trattamento riservato dai medici per Curro. Le anticipazioni di Endless Love rivelano che nella puntata di mercoledì 16 ottobre Teresa sarà fuori di sé per aver perso l'amore della sua vita e non avrà paura di affrontare Catalina dopo aver rimproverato Abel e Jana.

I sensi di colpa di Jana

Lo sconforto per la morte di Feliciano travolgerà tutti e in particolar modo la servitù. Teresa lascerà Petra da sola con il suo dolore, perché dopo la morte di suo figlio la donna non riuscirà ad allontanarsi dal suo corpo.

La ragazza andrà in cucina e troverà la solidarietà di tutti i suoi amici. Salvador piangerà insieme a lei perché Feliciano per lui era un amico sincero e anche Maria starà accanto a Teresa come potrà. Jana si avvicinerà alla sua amica chiedendole se può fare qualcosa per alleviare il suo dolore e aiutarla. "Non c'è niente che tu possa fare, Jana, adesso è troppo tardi", dirà con durezza Teresa che rimprovererà la sua amica e Abel per non essere stati abbastanza presenti quando Feliciano stava male. La cameriera non potrà fare a meno di pensare che se Jana e Abel non avessero concentrato tutte le attenzioni su Curro, Feliciano avrebbe potuto salvarsi. Jana si sentirà profondamente in colpa, ma non potrà dire a Teresa il vero motivo che la teneva legata di più a Curro: è suo fratello.

Teresa distrutta dal dolore e piena di rabbia

Teresa continuerà ad accusare Jana e Abel per la morte di Feliciano e ripeterà il suo pensiero anche con Catalina. La figlia di Alonso andrà in cucina a dare le condoglianze a Teresa anche da parte della sua famiglia e la reazione della ragazza sarà molto dura. Catalina dirà alla ragazza di non esitare a chiedere se ha bisogno di qualcosa, ma Teresa dirà anche a lei che ormai è troppo tardi.

"Non ho bisogno di niente", dirà contenendo la rabbia. "Ho visto morire l'amore della mia vita". "Noi siamo invisibili per voi ricchi", concluderà Teresa gelando Catalina, "Ma non mi sorprende". Candela proverà a ridimensionare le parole della sua amica, ma la cameriera spiegherà che voleva dire esattamente quello che ha detto.

Catalina, la rivoluzionaria della famiglia

Catalina è sempre stata dalla parte della servitù, ma questa volta Teresa l'ha accomunata alla sua famiglia, senza fare nessuna distinzione. Pur essendo la figlia di Alonso, Catalina ha stretto una bella amicizia con Maria e non ha mai fatto pesare le differenze sociali con il resto dei suoi colleghi. L'atteggiamento di Catalina, fuori dagli schemi, non è tollerato da Cruz che non a caso ha chiesto a Pelayo di sposarla al più presto per allontanarla dal palazzo. Catalina, inoltre, è stata l'unica, fino a questo momento, a spingersi fino al piano inferiore della servitù per fare le condoglianze. Per questo motivo le parole di Teresa saranno molto dolorose per lei.