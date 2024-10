"Mi dispiace con tutto il cuore, non dovevo mentirvi": con queste parole e in lacrime, Abel chiederà perdono a Jana e Manuel per aver nascosto loro la sua doppia vita nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che il medico confesserà ai suoi amici di essere arrivato al palazzo con bisogno di denaro: "Mia moglie è in una clinica costosa". Abel racconterà al marchesino e Jana il suo doloroso passato e spiegherà di aver avuto bisogno di denaro per curare sua moglie. Abel terrà a precisare di non aver mai mentito con Jana e di essersi davvero innamorato di lei.

I sensi di colpa di Abel

Abel diventerà sempre più importante per la famiglia Lujan e la sua amicizia con Manuel e Jana si intensificherà quando il marchesino gli parlerà del suo amore segreto per la cameriera. Il medico inizierà a sentirsi in colpa nei confronti di Manuel per aver mentito a lui e a Jana su molte cose e vorrà rimediare. Innanzitutto Abel spronerà Jimena a parlare con suo marito della finta gravidanza, ma la donna chiederà ancora del tempo per pensare a come risolvere questa situazione. Abel non ne potrà più e deciderà di dire a Manuel e a Jana almeno la verità sul suo passato, visto che più volte il marchesino e la cameriera hanno indagato su di lui. Il medico chiamerà Jana e Manuel e in lacrime inizierà a dire loro che ha mentito per tanto tempo e adesso teme la loro reazione.

"Sicuramente cambierete la vostra idea di me", dirà Abel a Manuel che lo rassicurerà e gli chiederà di parlare una volta per tutte. "Sono sposato", dirà Abel in lacrime, lasciando Jana e il marchesino senza parole. Il giovane medico inizierà a raccontare tutta la sua storia: "Mi sono sposato molto giovane e lei era una ragazza molto debole e malata".

Jimena chiederà tempo per parlare con Manuel

Abel spiegherà a Manuel e Jana che ha iniziato a studiare medicina per aiutare sua moglie e guarirla, ma purtroppo non è stato possibile risolvere il suo problema. "Curarla è diventata un'ossessione", dirà, "ma l'unica cosa che sono riuscito a fare è stato tenerla in vita". Abel racconterà che quando è stato chiamato a La Promessa per prendersi cura di Jimena lui ne ha approfittato perché era una buona fonte di guadagno.

"Mia moglie è in una clinica costosa", spiegherà, "Ed era necessario del denaro per permetterle di restare lì". In lacrime, Abel si rivolgerà a Jana: "Con te non ho mai mentito, mi sono innamorato di te". Il medico chiarirà anche che il suo viaggio a Cordoba in realtà era solo un modo per andare a trovare sua moglie. "Mi dispiace con tutto il cuore, non dovevo mentirvi", dirà Abel piangendo. Manuel e Jana saranno comprensivi e daranno un'altra possibilità al loro amico, capendo il suo dolore.

Il grande segreto di Abel non è ancora emerso

Abel ottiene il perdono di Jana e Manuel, ma non ha rivelato loro il suo segreto peggiore: è stato complice di Jimena nella farsa della gravidanza. Il marchesino e Jana non potrebbero mai perdonare una simile cattiveria e per questo Abel non ha il coraggio di parlare con loro di tutti i suoi errori.

Al suo arrivo al palazzo, Abel ha accettato di reggere il gioco a Jimena che ha finto di essere incinta per legare a sé Manuel. Come se non bastasse, il medico ha messo in scena l'aborto dell'erede del marchesato perché non sapeva più come portare avanti le menzogne con Jimena. Nel corso dei mesi Abel è cambiato ed è diventato quasi un membro della famiglia, ma si porta dentro questo grande macigno di cui Manuel non sospetta minimamente.