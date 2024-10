Candela dirà a Simona che Virtudes le ha mentito su suo figlio: "Virtudes sta mentendo, sa dov'è suo fratello". Le anticipazioni de La Promessa per la puntata di lunedì 21 ottobre rivelano che Simona apprenderà che Antonito si è rifiutato di incontrarla pur avendo conosciuto la sua storia come Virtudes. Nel frattempo, Maria sarà indignata per la regola che le impone di rimandare le sue nozze con Salvador. La cameriera ne parlerà con Pia e Romulo e sentirà di aver subito un'ingiustizia. Nel frattempo, Alonso porterà avanti le sue indagini per cercare il colpevole dell'attentato a Curro.

Virtudes parlerà a Candela di Antonito

Candela si sentirà in torto con Simona e continuerà a pensare che la donna abbia tutto il diritto di avere notizie anche di suo figlio Antonito. La donna prenderà da parte la sua amica e le parlerà sinceramente, anche se le toccherà ferirla con la verità. "Virtudes ti sta mentendo, lei sa dov'è suo fratello", dirà Candela a Simona che si preoccuperà subito per la salute di Antonito. Candela rassicurerà subito la sua amica: "Tuo figlio sta bene, non è questo il problema". La donna rivelerà alla cuoca che Antonito come sua sorella ha saputo che Simona lo ha pensato e cercato per tutta la vita, ma la sua reazione è stata diversa da quella di Virtudes. A differenza sua, infatti, l'uomo si è rifiutato di vedere sua madre.

Simona soffrirà molto per questa vicenda, ma potrà contare sulla vicinanza di sua figlia. A lei la cuoca farà delle domande su Antonito, per sapere come sta e come si svolge la sua vita. Virtudes racconterà a sua madre che Antonito sta bene e ha una moglie, Norberta, e un figlio. "È un uomo buono, un buon padre e buon marito", racconterà Virtudes a Simona che commossa ricorderà che anche da piccolo Antonito aveva un cuore d'oro.

Nel frattempo, Maria e Salvador saranno spiazzati dal divieto di sposarsi imposto dalle regole del palazzo.

Le nozze di Maria e Salvador

Maria e Salvador discuteranno con Romulo e Pia del perché non possono sposarsi. Il maggiordomo spiegherà che esiste una regola non scritta a La Promessa che impone ai domestici di aspettare per le loro nozze nel caso in cui ci siano in corso i preparativi del matrimonio di due nobili.

Romulo sarà chiaro: "La priorità è per i nobili" . Maria sarà molto infastidita da questo discorso: "Noi veniamo sempre dopo", dirà con tono sprezzante, accusando anche Pia e Romulo di non essere felici per lei e Salvador. I due superiori proveranno a far ragionare Maria, ma non ci sarà verso di calmarla. Nel frattempo, Alonso intensificherà le sue indagini per scoprire chi ha sparato contro Curro e Feliciano alla battuta di caccia.

L'emozionante incontro di Simona e Virtudes

Nelle puntate precedenti, Candela è tornata dal suo viaggio con una splendida sorpresa per Simona. Quest'ultima, infatti, ha riabbracciato la figlia Virtudes che aveva dovuto lasciare quando era ancora una bambina. Per la cuoca è stata un'emozione unica dato che ha potuto finalmente spiegare a sua figlia che non era sua intenzione abbandonarla.

Virtudes ha chiarito tutto con sua madre e le ha raccontato anche di aver perso suo marito e suo figlio in un tragico incidente. Di suo fratello Antonito, invece, Virtudes ha raccontato di aver perso le tracce dopo il suo matrimonio, dicendo una bugia a sua madre.