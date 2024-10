Petra capirà che Cruz è responsabile della morte di Feliciano e sarà sopraffatta dalla delusione nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni spiegano che l'arrivo del padre di suo figlio sarà per Petra un grande aiuto per rimettere insieme i pezzi e avvicinarsi alla verità sulla morte di Feliciano. Ignacio e Petra, inoltre, saranno sempre più vicini perché la donna sarà nominata sua assistente personale. Ayala ricorderà i discorsi del barone e non avrà molti dubbi: "Lo scopo di Cruz era uccidere Curro". Petra e Ignacio, quindi, saranno molto vicini alla verità ma dovranno trovare delle prove sufficienti per dimostrare i loro dubbi.

L'alleanza di Petra e Ignacio

Dopo la morte di Feliciano, gli equilibri a La Promessa sembreranno crollare giorno dopo giorno. Petra e Teresa saranno convinte che il loro caro ragazzo non sarebbe morto se ci fosse stata più attenzione per lui. La cameriera non esiterà a dire la sua a Catalina: "Noi siamo invisibili per voi ricchi", ferendo profondamente la figlia di Alonso che ha sempre avuto un occhio di riguardo per la servitù. Il tempo non allevierà il dolore di Petra per la perdita del suo amato figlio, ma presto la sofferenza inizierà a trasformarsi in sete di giustizia e vendetta. A dare forza alla cameriera personale di Cruz sarà l'inaspettato arrivo di Ignacio, il padre di Feliciano che come lei vorrà vederci chiaro nella tragica morte del ragazzo.

Petra, incoraggiata da Ignacio, inizierà ad osservare meglio Cruz e indagare sulla battuta di caccia, mentre il conte di Ayala cercherà informazioni dai discorsi di Alonso e Romulo.

Ayala capirà che Cruz voleva uccidere Curro

Petra diventerà l'assistente di Ayala che chiederà a Cruz di essere servito da lei e questo contribuirà a farli stare più vicini.

I due potranno collaborare senza destare sospetto per scoprire la verità sulla morte di Feliciano e tra i due ci sarà anche un bacio appassionato. La donna confiderà al conte che Cruz ha molto a che fare con la morte del loro figlio, visto che è stata lei a nominarlo come assistente di Feliciano. "Non capisco perché lo abbia fatto, visto che Feliciano non aveva nessuna esperienza nella caccia", dirà Petra, "Non credo che volesse mettere in pericolo suo nipote".

A quel punto Ayala la interromperà: "In più di un'occasione il barone mi ha parlato della rabbia che provava Cruz per Eugenia e il suo scopo era uccidere suo nipote Curro". Le parole di Ignacio saranno come un macigno per Petra che inizierà seriamente a pensare che Cruz sia la responsabile della morte di Feliciano.

Lorenzo e Cruz convinti che nessuno li scoprirà

Nelle puntate precedenti Lorenzo e Cruz hanno organizzato una battuta di caccia per eliminare Curro. I due hanno assoldato un sicario che ha potuto agire indisturbato e ha colpito con due proiettili Curro e il suo assistente Feliciano. I due ragazzi sono stati portati a La Promessa in gravi condizioni, ma alla fine ad avere la peggio è stato il figlio di Petra.

Il ragazzo è stato operato per primo, ma le condizioni di scarsa igiene hanno provocato un'infezione che si è rivelata fatale. Per il momento tutti sono convinti che sia stato un incidente di caccia e nessuno sospetta di Cruz e Lorenzo che pensano di averla fatta franca.