Vera sarà colpita dalla dichiarazione d'amore di Lope e gli rivelerà di provare le stesse emozioni: "Ti amo dal primo momento". Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa spiegano che tra Lope e Vera ci sarà un momento magico in cui i due ragazzi vinceranno le loro paure. Jana avrà un ruolo fondamentale nella storia, perché con un piccolo trucco sarà lei ad incoraggiare il cuoco a farsi avanti.

Jana riuscirà a far aprire Lope

Una nuova coppia sta per nascere a La Promessa, pronta a regalare delle emozion forti al pubblico. Si tratta di Lope e Vera che dopo settimane di timidezza riusciranno a dichiararsi i loro sentimenti grazie a Jana.

Quest'ultima intuirà subito che Lope si è innamorato della nuova cameriera, ma capirà anche la difficoltà del ragazzo nell'esprimere i suoi sentimenti. La chiusura di Lope avrà radici profonde e Jana sarà molto brava a scavare nel suo passato per liberarlo dalla sofferenza vissuta da bambino. La ragazza sottoporrà Lope a diverse sedute di psicoterapia in cui il ragazzo, bendato, inizierà a raccontare il suo passato e il dolore provato per la scomparsa improvvisa dei suoi genitori. Jana toglierà un grande peso a Lope, riuscendo a fargli salutare simbolicamente la madre e il padre ritornando al giorno in cui sono morti in un incidente. Il cuoco si sentirà molto meglio, ma non riuscirà comunque ad aprire il suo cuore a Vera.

Per questo motivo, Jana escogiterà un modo per liberare Lope dalle sue paure una volta per tutte.

La dolce dichiarazione di Lope e Vera

Lope sarà bendato e pronto per un'altra seduta con Jana che questa volta gli chiederà di parlarle di Vera. Il cuoco inizierà a parlare dell'amore che prova per la cameriera, ignaro che al posto di Jana ci sia Vera ad ascoltarlo.

"Adoro parlare con lei e sentire la sua voce", dirà Lope, "Mi sveglio ogni mattina con la voglia di incontrarla, mi sono innamorato di lei dal primo momento". Vera non potrà resistere a lungo ad una dichiarazione così dolce e uscirà allo scoperto confessando che per lei il sentimento è lo stesso. "Ti amo dal primo momento", dirà la ragazza prima di lasciarsi andare ad un bacio appassionato.

L'amore trionferà per i ragazzi, ma presto potrebbero arrivare i primi problemi, perché Vera sta nascondendo qualcosa.

Cosa sta nascondendo Vera?

Vera è arrivata a La Promessa perché Lope l'ha trovata nel bosco in difficoltà e l'ha portata al palazzo. La ragazza doveva restare nascosta nella sua stanza, ma è uscita e si è vestita da cameriera e Cruz ha subito pensato che Pia avesse assunto la ragazza che cercava. Vera è rimasta al palazzo come nuova cameriera, ma il suo atteggiamento non è passato inosservato. Innanzi tutto, Vera ha dimostrato di essere impeccabile nel servizio, come se avesse già una grande dimestichezza con l'ambiente nobile. Nelle puntate andate in onda, inoltre, a La Promessa è arrivata un'amica di Margarita che ha riconosciuto in Vera un volto familiare.

La ragazza si è evidentemente spaventata per le parole che la donna le ha detto, ma alla fine tutto si è risolto. L'amica di Margarita ha scambiato Vera per una cameriera presente ad un evento mondano a cui aveva partecipato, ma dalla reazione sollevata della ragazza è stato chiaro che la donna si è sbagliata.