Petra si sfogherà con Teresa: "Non riesco a sopportare la felicità degli altri mentre io piango dentro", dirà dopo aver sentito Vera gioire. Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa spiegano che la cameriera annuncerà con entusiasmo il suo fidanzamento con Lope, ma Petra e Teresa non potranno fare a meno di pensare a Feliciano che non c'è più. Mentre Teresa si sforzerà di essere felice per la sua amica, Petra sarà molto dura, ancora provata dalla sofferenza di aver perso un figlio.

La gioia di Vera e Lope

Dopo il funerale di Feliciano, la vita a La Promessa riprenderà come al solito, ma per Petra e Teresa tutto sarà molto difficile da sopportare.

La servitù si dedicherà alle mansioni di sempre, ma Vera apparirà molto più distratta del solito e questo desterà la curiosità di Pia che chiederà alla ragazza spiegazioni per il suo atteggiamento. In presenza di Jana, Teresa e Petra, Vera spiegherà a Pia di avere la testa tra le nuvole per una buona causa: lei e Lope si sono fidanzati.

La felicità negli occhi di Vera sarà evidente e Pia perdonerà le sue mancanze sul lavoro con un sorriso, congratulandosi con lei per la bellissima notizia. Jana si unirà alla governante, affermando che la vita è molto più bella quando si è innamorati. L'entusiasmo di Vera sarà coinvolgente per le sue colleghe che ascolteranno con piacere le sue emozioni: "Sono così felice che vorrei gridarlo ai quattro venti", dirà la ragazza, dimenticando per un attimo la situazione che stanno vivendo Petra e Teresa.

Quest'ultima resterà in silenzio e chinerà il capo, ma farà fatica a nascondere le lacrime. Petra, invece, attaccherà Vera: "Non urlarlo troppo", dirà la governante, spegnendo il suo sorriso. Teresa preferirà andare via e Vera si renderà conto di essere stata poco delicata.

Teresa e Petra: un modo diverso di vivere il dolore

Le parole di Petra feriranno Vera, ma serviranno a farla riflettere. Appena ne avrà occasione, infatti, la cameriera andrà ad a Teresa a scusarsi. La ragazza spiegherà di essersi lasciata prendere dall'entusiasmo senza pensare che il quel momento lei stava soffrendo per aver perso il suo amore.

Teresa non mostrerà nessun rancore o invidia nei confronti della sua amica e si dirà felice per lei. "Sto soffrendo molto, ma non è colpa vostra", dirà Teresa trattenendo il pianto, "Tu mi dimostri che la vita continua e c'è ancora speranza". Petra, tuttavia, non sarà dello stesso parere di sua nuora e andrà subito a parlarle. La signora Arcos dirà a Teresa di non fidarsi e che sicuramente Vera ha agito in malafede mostrando la sua felicità con aria di sfida. "Che io sia triste per la morte di Feliciano non significa che tutti gli altri debbano esserlo", dirà Teresa aggiungendo che Feliciano aveva un cuore d'oro e certamente sarebbe stato felice per Vera. A quel punto Petra esprimerà le sue emozioni: "Io non so essere felice per gli altri, posso solo pensare che mio figlio non c'è più", dirà trattenendo a fatica il pianto.

"Per me è insopportabile, non ho la forza di sopportare l'allegria degli altri mentre io piango dentro". Le parole di Petra commuoveranno Teresa che nella rabbia della donna sentirà tutto il suo dolore.

La storia tra Lope e Teresa sta germogliando

Nelle puntate in onda in Italia, tra Lope e Teresa è nata una bella amicizia. Entrambi si piacciono, ma nessuno dei due ha il coraggio di dichiarare all'altro che si sta innamorando. Jana ha capito tutto e sta provando a spronare Lope a vincere le sue paure ed essere finalmente felice. Nel frattempo, Feliciano ha detto addio per sempre a Teresa dopo aver capito che gli restano poche ore di vita. Petra è straziata dal dolore e non ha potuto fare a meno di rinfacciare a Jana e Abel di non aver avuto abbastanza attenzioni per suo figlio che sta morendo per un'infezione. Infatti a operare Feliciano è stato il dottor Sandoval che oltre a non somministrargli un'anestesia adeguata, non ha avuto la minima cura per l'igiene.