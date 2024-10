Pochi giorni fa è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui Tina Cipollari ha notato la presenza nel parterre di Alessio Pili Stella. Il cavaliere è rientrato nel cast dopo aver chiuso la storia con Claudia Lenti, ma in queste ore lei sembra non aver apprezzato la versione che l'ex ha dato sulla loro rottura. In una segnalazione che è apparsa tra le storie della pagina Instagram di Opinionista social, un follower scrive che la dama avrebbe tenuto a precisare che a interrompere la relazione sarebbe stata lei, ma che l'ex non sarebbe la vittima della situazione.

La precisazione di Claudia

In una puntata di Uomini e donne che è stata trasmessa in tv alcuni giorni fa, Alessio ha confermato la rottura con Claudia, raccontando che lei avrebbe già voltato pagina e che tra loro sarebbe tutto finito all'inizio dell'estate.

Tra le storie della pagina Instagram di Opinionista social è apparso il messaggio di un follower che sostiene di aver letto i commenti che la dama starebbe scrivendo sui social per fare chiarezza su come sarebbero andate le cose tra lei e l'ormai ex fidanzato.

"Dice di essere stata lei a lasciarlo, l'ha scritto sotto a una foto", recita la segnalazione.

Claudia non avrebbe gradito le parole che Alessio ha usato in tv per ufficializzare la loro separazione: "Dice che non è come lui ha fatto credere in puntata passando da vittima".

La relazione lontano dai riflettori

Claudia confermerebbe in parte la versione che Alessio ha dato sul loro addio: la dama di Uomini e donne avrebbe ammesso che la scelta di chiudere la storia sarebbe stata sua, ma che l'ex non sarebbe la vittima della situazione.

Lei non ha partecipato a neppure una registrazione della nuova edizione, quindi il pubblico ha ascoltato solo il racconto del cavaliere sul perché la relazione sia finita quest'estate.

A colpire è stato soprattutto il momento in cui l'uomo ha sottolineato che l'ex fidanzata avrebbe voltato pagina, e che quindi sarebbe già legata a un'altra persona a pochi mesi di distanza dalla loro rottura.

L'ospitata a Verissimo in primavera

Alessio e Claudia hanno lasciato Uomini e donne tra aprile e maggio scorso: in quell'occasione sono stati gli opinionisti a insistere affinché i due scegliessero di viversi lontano dai riflettori, perché ormai erano una coppia a tutti gli effetti.

Poche settimane dopo la dama e il cavaliere sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, e in quell'intervista si sono mostrati molto affiatati e innamorati.

Durante l'estate è calato il silenzio su questo legame e questo ha portato i fan a ipotizzare una crisi in corso.

La conferma della rottura è arrivata dalle anticipazioni della registrazione di metà settembre in cui Alessio ha ripreso posto nel parterre per cercare un altro amore.