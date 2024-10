Le anticipazioni della soap Tempesta d'amore, delle puntate in onda dal 14 al 18 ottobre, raccontano un nuovo avvicinamento che vedrà protagonisti Leander ed Eleni: i due, mentre collaboreranno per la festa di primavera, arriveranno a scambiarsi un bacio, segno che i sentimenti reciproci non si sono mai spenti. Max, invece, verrà sorpreso dall'arrivo inaspettato di Florian, ma il motivo della sua visita non sarà lieto.

Christoph scopre il tradimento di Alexandra e Markus

Leander non vorrà lasciare il suo lavoro, in seguito al soccorso dato ad alcuni clienti dell'albergo rimasti vittime di un'intossicazione alimentare.

Il medico, però, dovrà fare i conti con una nuova lettera giunta dal tribunale. Deciso a provare la sua innocenza, con l'aiuto di Eleni, riuscirà a ricordare cosa è accaduto prima della morte di Vroni. Successivamente, il dottore deciderà di parlare con Gesine, la quale comunicherà ad Alexandra di non voler proseguire con le sue accuse contro Leander,

Eleni scoprirà che la madre ha tradito Christoph con Markus, ma non saprà se mantenere il segreto per coprire Alexandra o far soffrire ancora il padre. Alexandra cercherà l'aiuto di Markus per evitare che Gesine blocchi la sua denuncia contro Leander. Markus si impegnerà per parlerà con l'infermiera mettendola alle strette. Alexandra ringrazierà l'ex marito per l'aiuto, ma poi i due discuteranno in quanto la donna confermerà di non provare più amore per lui.

Christoph ascolterà la conversazione, capendo di essere stato tradito. Si ubriacherà, ma poi cercherà il modo di far confessare ad Alexandra in maniera spontanea il suo tradimento. Lei non lo farà e Christoph, deluso, chiuderà la loro relazione. Alexandra per rimediare darà il via alle procedure per il divorzio e si dirà pronta a rinunciare alle quote dell'azienda che condivide con il marito, ma Markus farà di tutto per evitare una riconciliazione con Christoph.

Greta e Noah iniziano una relazione

Greta cercherà di stare lontana da Noah: pur avendo capito di amarlo, temerà che la loro vicinanza possa danneggiare la sua carriera. La cuoca però, ben presto, comprenderà di non poter reprimere i suoi sentimenti e comincerà una relazione con Noah, decidendo però di mantenerla segreta. Valentina, inconsapevole della storia appena nata tra Greta e Noah, dichiarerà i suoi sentimenti a quest'ultimo.

La partenza di Andrè metterà a dura prova Werner. Al contempo, Erik ammetterà a Yvonne di soffrire per la lontananza del fratello, ma poco dopo Florian si presenterà alla sua porta.

Yvonne proporrà a Greta di trasferirsi nella stanza che era di Gerry, inconsapevole che la stessa offerta è stata fatta da Erik a Florian. L'arrivo di quest'ultimo rallegrerà Max, il quale però scoprirà che la visita dell'amico non ha motivazioni allegre. Poco dopo anche Erik scoprirà il problema che affligge il fratello.

Helene vorrebbe partire alla volta del Sudafrica per andare da Andrè, ma desisterà dopo aver scoperto che Vanessa è terrorizzata dal parto.

A stretto contatto per organizzare la festa di primavera, Eleni e Leander cederanno ai sentimenti e si baceranno.

La ragazza chiederà al medico di dare un'altra possibilità al loro amore: lui le confesserà di essere innamorato, ma di non poter riallacciare una relazione con lei per via dei sensi di colpa e per gli attacchi di Alexandra.

Il presentimento di Alfons che sia accaduto qualcosa ad Hildegard si rivelerà purtroppo sensato.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, il tormento di Alexandra per aver tradito Christoph è sempre più evidente. La donna ha capito di non voler riprendere una relazione con il marito, ma di essere stata spinta ad agire solo dal dolore causato dalla perdita di Vroni. Werner soffre per la partenza di Andrè.

Intanto, il triangolo d'amore composto da Valentina, Greta e Noah, ha preso vita.

La chef è interessata a Noah, ma teme ripercussioni sul suo lavoro qualora cominciasse una relazione con lui. Al contempo, Valentina non riesce a farsi da parte e scappa via facendo perdere le sue tracce nel momento in cui sente parlare Noah di lei come "una ragazzina".