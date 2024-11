Le anticipazioni delle prossime di Endless Love rivelano che Zeynep ferirà Kemal dopo le sue nozze con Emir. "Avevi una sorella, considerami morta", dirà a Kemal quando lui le chiederà di seguirla. Nonostante le umiliazioni di Emir, Zeynep preferirà restare a casa con suo marito lasciando suo fratello nello sconforto di aver perso sua sorella per avere Nihan.

Nihan e Kemal a un passo dalla felicità

Kemal e Nihan riusciranno a costringere Emir a concedere il divorzio a sua moglie e potranno finalmente vivere la loro storia d'amore. Kemal preparerà una sorpresa per Nihan e le farà la proposta di nozze, mentre Emir sarà costretto ad arrendersi.

Dopo aver tentato in ogni modo a separare Nihan da Kemal, Kozcuoğlu ammetterà l'amara sconfitta piangendo con Zeynep: "Divorzierò da Nihan, è finita". Per Emir sembrerà aprirsi un nuovo capitolo della sua vita, ma presto tutto si rivelerà un piano malvagio per colpire ancora una volta Kemal. Tutto avrà inizio con una confessione che Emir farà a sua madre Mujgan, dicendole di essersi innamorato di Nihan da bambino e nessuno potrà sostituirla.

In qualche modo, la madre di Kozcuoğlu riuscirà a convincere suo figlio a reagire e ad accettare Zeynep nella sua vita, visto che presto gli darà anche un figlio. Emir fingerà di seguire il consiglio di sua madre, tanto che chiamerà Zeynep da lui per sposarla immediatamente.

La sorella di Kemal sarà al settimo cielo, ma subito dopo le firme e le foto di nozze, Emir cambierà faccia e rivelerà a Zeynep di aver fatto tutto questo per ferire Kemal. Mujgan non riuscirà a credere di avere un figlio così malvagio e la sua reazione sarà furiosa. Mujgan punirà Emir con uno schiaffo: "Non sei più mio figlio".

Nel frattempo, Efsane obbedirà al suo datore di lavoro e invierà le foto delle nozze a Kemal che, sconvolto, si precipiterà a casa di Kozcuoğlu per affrontarlo.

L'ennesima minaccia di Emir

Le anticipazioni di Endless Love raccontano che Emir accoglierà Kemal proprio secondo i piani e gli dirà che adesso è il padre di suo nipote e il marito di sua sorella.

Le provocazioni di Emir faranno infuriare Kemal che proverà a portare via Zeynep da quella casa, ma non ci riuscirà. La ragazza uscirà in giardino con gli occhi lucidi, ma spiegherà a Kemal di aver sposato Emir e adesso il suo posto è quella casa. "Vieni sorella mia, andiamo", dirà Kemal, ma Zeynep lo tradirà ancora una volta. "Avevi una sorella, considerami morta", dirà Zeynep, "Lascia questo posto". Kemal sarà costretto ad andare via, ma Emir lo fermerà per dirgli un'ultima cosa: "Hai perso Zeynep in cambio di Nihan". A quel punto Kemal chiederà un motivo per non andare alla polizia e far finire Emir in prigione, ma Kozcuoğlu avrà subito la risposta pronta: "Il tuo matrimonio diventerebbe un lago di sangue".

Nonostante tutti, quindi, Emir non avrà nessuna intenzione di arrendersi e per Kemal e Nihan ci sarà ancora da lottare.

Si indaga sulla morte di Ozan e sulla scomparsa di Asu

Nelle puntate in onda in Italia, stanno andando avanti le indagini sulla morte di Ozan e sulla scomparsa di Asu. Per quest'ultima Kemal è stato arrestato perché tutte le prove portano a lui, ma l'uomo è innocente e Asu ha messo in scena la sua morte proprio per incastrare suo marito. La detective Mercan, intanto, ha ordinato la riesumazione del corpo di Ozan per sottoporlo all'autopsia e stabilire le cause della morte. Quando la polizia è arrivata sul posto, però, ha scoperto che la tomba di Ozan è vuota. A far sparire il corpo è stato Tarik, il vero colpevole della morte del ragazzo, ma per il momento nessuno lo sa.