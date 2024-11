Nelle prossime puntate di Endless love, Kemal subirà le torture di Emir. Quest'ultimo sarà convinto che Kemal sia l'assassino di Asu, così, grazie all'aiuto dei suoi uomini, lo rapirà e lo porterà in un casolare abbandonato. Qui lo sottoporrà a una serie di torture e lo appenderà al soffitto legandolo ai polsi. Vorrà lasciarlo così fino a quando non confesserà di essere stato lui a uccidere la sorella.

La polizia procede con la riesumazione del corpo di Ozan

Ci sarà molta agitazione nella famiglia Sezin, perché la tomba di famiglia dovrà essere necessariamente aperta.

Attualmente, ci riposano Önder e Ozan, ma la riesumazione riguarderà solamente quest'ultimo. La polizia sta cercando di ricostruire, tassello dopo tassello, che cosa si nasconde realmente dietro la sua morte. È chiaro che Ozan non si sia tolto la vita: qualcuno l'ha ucciso e bisognerà capire chi è stato.

L'indiziata principale è Zeynep, a causa del video in cui si vede mentre soffoca Ozan con un cuscino, ma questa prova non basta per accusarla. Con l'autopsia, invece, si avrà modo di scoprire come sono andate realmente le cose. Quando Ozan è morto, il suo corpo non è stato sottoposto a un esame autoptico, perché Emir aveva corrotto Hakan per chiudere il caso.

La tomba di Ozan è vuota

Durante l'apertura della tomba, la polizia scoprirà che qualcuno ha rubato il corpo di Ozan.

In cimitero giungerà Kemal. Lo farà per stare vicino a Nihan, anche se sarà sommerso dai guai, considerando che la polizia lo sta cercando per arrestarlo con l'accusa di aver ucciso Asu.

Hakan, vedendolo, proverà ad arrestarlo, ma non ci riuscirà. Kemal scapperà, ma dovrà affrontare un altro problema: Emir. Anche lui è convinto che sia stato Kemal a uccidere la sorella, così, grazie all'aiuto dei suoi uomini, lo rapirà.

Kemal torturato dagli uomini di Emir

L'intenzione di Emir sarà: portare Kemal in un casolare abbandonato e torturarlo, fino a fargli confessare che è stato lui a uccidere Asu. Kemal non lo farà, anzi, si proclamerà innocente diverse volte. A Emir non interesserà e ordinerà ai suoi uomini di legare Kemal ai polsi e di appenderlo al soffitto.

La situazione sarà abbastanza tragica, anche perché Kemal perderà i sensi e rischierà di morire. Emir andrà via e tornerà in ufficio, come se nulla fosse successo. Qui parlerà con il padre della questione Kemal, ma, proprio in quel momento, Galip riceverà una telefonata che lo lascerà perplesso.

Racconterà quanto appena saputo a Emir: pare che Tufan abbia commissionato due passaporti falsi per fuggire all'estero, uno per un uomo e l'altro per una donna. Galip crederà che il ragazzo voglia fuggire con la madre, mentre Emir avrà un teoria diversa: dietro questa storia potrebbe nascondersi la mano di Asu.