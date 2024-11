Kemal e Nihan prepareranno la torta per il compleanno di Deniz e si lasceranno andare alla passione, nella puntata di Endless Love (titolo originale Kara Sevda) di sabato 9 novembre. Le anticipazioni rivelano che Kemal troverà il modo per far allontanare Emir dalla festa della bambina, che si terrà a casa Kozcuoğlu, permettendo a Nihan e Deniz di raggiungerlo. Invece, Zeynep, dopo aver accettato di aiutare Emir contro Kemal, riceverà dal fratello un aiuto economico per prendere una casa in affitto.

Kemal non nega il suo aiuto a Zeynep

Zeynep sarà costretta ad accettare la proposta di Emir, che le chiederà di schierarsi dalla sua parte e mettersi contro suo fratello.

Le chiederà di tradire Kemal e farlo finire in prigione al suo posto, per il bene del figlio che porta in grembo. La ragazza inizialmente esiterà, ma alla fine si lascerà convincere da Emir, che le ordinerà di effettuare una misteriosa telefonata dal cellulare di Kemal il giorno del compleanno di Deniz. Zeynep non sarà felice della scelta appena fatta, soprattutto perché suo fratello non le nega mai il suo aiuto. Quando la donna andrà a casa di Kemal a chiedergli un prestito per prendere una casa in affitto, lui non esiterà a darglielo e le ripeterà che la proteggerà a ogni costo da chi sta cercando di incastrarla.

Il piano di Kemal per allontanare Emir dalla famiglia

Kemal escogiterà un modo per trascorrere con Deniz e Nihan il primo compleanno della bambina.

Progetterà con Ayhan un piano per costringere Emir a lasciare la festa a casa Kozcuoğlu e lasciare campo libero a Nihan. Nel pomeriggio, Kemal inviterà la ragazza a casa sua e con lei preparerà una torta per festeggiare il primo anno della bambina. Per Nihan e Kemal sarà un'occasione per ritrovare la spensieratezza dei momenti felici trascorsi in passato e non mancheranno le emozioni.

Quando finiranno di preparare la torta, Nihan e Kemal si lasceranno andare alla passione e per poche ore assaporeranno come sarebbe la loro vita insieme. Quando arriverà il momento della festa a casa Kozcuoğlu, Nihan sarà molto tesa, perché avrà paura che il piano di Kemal possa non funzionare. La donna brinderà con suo marito, Leyla e Vildan al primo anno di Deniz, ma, proprio in quel momento, il telefono di Emir squillerà.

L'uomo sarà costretto a lasciare la festa perché sarà ricattato da Sallabas. Il piano di Kemal funzionerà alla perfezione, e Nihan sarà felice di poter andare a festeggiare con Deniz e la famiglia Soydere.

Il momento buio di Zeynep

Zeynep è apparsa molto tormentata dopo una brutta discussione avuta con Kemal. Quest'ultimo è venuto a sapere che la sorella è incinta di Emir e la sua reazione è stata spietata. "Vorrei che fossi morta", le ha detto spezzandole il cuore. Zeynep non ha fatto altro che ripensare alle parole del fratello, ma non è stato solo questo a turbarla. La ragazza ha capito che presto scopriranno che ha ucciso Ozan, perché Hakan le ha detto che farà analizzare le impronte presenti sul bottone trovato sulla scena del crimine. Sopraffatta dalla disperazione, Zeynep ha preso una corda e ha tentato il suicidio. A evitare il peggio è stato Kemal, che è arrivato appena in tempo per salvare la vita alla sorella.