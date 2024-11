Martina piangerà tra le braccia di Cruz: "Sono innocente, non sono stata io", dirà nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che la ragazza sarà disperata perché accusata di aver avvelenato Ayala: "Che ne sarà di me?", chiederà in lacrime alla zia, che sarà l'unica a mostrarle solidarietà e le prometterà di aiutarla. Nel frattempo, Margarita proverà a far ragionare Ayala sulla possibilità che sua figlia non sia l'artefice del suo malore, ma lui non avrà dubbi dopo il ritrovamento della bottiglia di veleno nella sua stanza.

Martina all'inizio di un incubo

Martina si ritroverà al centro di una bufera e non saprà come uscirne. La ragazza troverà rifugio in Cruz, che sarà l'unica a mostrarle un po' di comprensione e che ascolterà il suo sfogo in lacrime. Tutto avrà inizio quando Ayala avrà un malore durante una discussione con Martina. In un primo momento, si penserà ad una crisi dovuta allo stress, ma i risultati delle analisi sorprenderanno tutti. La diagnosi del medico sarà chiara: "Qualcuno lo ha avvelenato". Il dottore spiegherà che nello stomaco di Ayala sono state trovate tracce di veleno, più precisamente di cicuta. Margarita tremerà all'idea che sua figlia possa aver commesso un gesto del genere, ma non potrà fare a meno di pensare che Martina è l'unica del palazzo a odiare Ayala.

Quando la ragazza sarà fuori casa, Margarita chiederà a Maria di aiutarla a perquisire la sua stanza e vi troverà una bottiglia di cicuta, lo stesso veleno che stava per uccidere Ayala. Questo cambierà tutto, perché Lorenzo ascolterà la conversazione tra Margarita e Martina e non esiterà ad accusare la ragazza davanti a tutti.

Martina non riuscirà a capire come potesse trovarsi quella bottiglia nella sua stanza e spiegherà che sicuramente qualcuno l'ha sistemata lì di proposito, ma Ayala non le crederà.

Tutti punteranno il dito contro Martina

Lo scontro tra Ayala e Martina sarà durissimo e Margarita perderà i sensi a causa delle forti emozioni. "È colpa tua", urlerà Ayala a Martina, che non saprà più come difendersi dalle accuse.

La ragazza lascerà la stanza, ma la situazione al palazzo sarà molto tesa. Margarita proverà a convincere Ayala a vedere le cose da un'altra prospettiva, ma lui sarà categorico. L'uomo si dirà certo che Martina lo abbia avvelenato e la bottiglia nella sua stanza è una prova schiacciante. Sopraffatta dalle paure, Martina correrà tra le braccia di Cruz, l'unica che le mostrerà solidarietà. La marchesa chiederà a sua nipote di essere sincera e Martina scoppierà in lacrime: "Sono innocente, non sono stata io". La zia non avrà bisogno di altre spiegazioni: "Ti credo", le dirà Cruz, stringendola a sé. Martina non riuscirà a smettere di piangere, terrorizzata da quello che potrebbe accaderle. "Cosa ne sarà di me?", chiederà disperata la ragazza.

Cruz rassicurerà Martina e le dirà che sarà trovato il vero colpevole dell'avvelenamento di Ayala.

Martina sta soffrendo per Curro

Nelle puntate in onda in Italia, Martina sta passando un periodo difficile perché ha rinunciato al suo amore per Curro. Pur amando molto il signorino, Martina ha preferito lasciarlo per evitare di farlo soffrire con una storia clandestina. Curro non ha compreso la decisione della ragazza e non le ha perdonato di averlo abbandonato da un giorno all'altro. Martina ha confessato a Catalina che soffre ancora per Curro: "Mi sono comportata come un'arpia", ha detto. Nonostante tutto, però, la ragazza è rimasta della sua idea e in questo momento è molto lontana da Curro.