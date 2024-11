Vera incontrerà sua madre e nelle prossime puntate e lo scontro sarà inevitabile. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la duchessa di Carril vedrà sua figlia servire al palazzo e andrà su tutte le furie. La donna darà uno schiaffo a sua figlia: "Te ne sei andata senza spiegazioni, ti davamo per morta", dirà. Vera risponderà che sta bene e che non tornerà a casa.

L'inaspettato invito per la duchessa di Carril

Vera sarà protagonista con il suo misterioso passato e dovrà fare i conti con sua madre, la duchessa di Carril, arrivata a La Promessa con un invito.

Tutto avrà inizio quando Margarita organizzerà una merenda alla tenuta e inviterà quattro amiche. Il compito di organizzare tutto sarà affidato a Santos che penserà di giocare un brutto scherzo a Vera aggiungendo tra le invitate la duchessa di Carril per metterla in imbarazzo. Margarita non saprà spiegarsi la presenza della donna e chiederà spiegazioni al maggiordomo che deciderà di andare a fondo alla questione. Nel frattempo, però, Margarita sarà costretta ad accogliere la sua ospite che verrà servita proprio da Vera. La duchessa di Carril sarà sconvolta nel vedere sua figlia vestita da cameriera, ma non le farà una scenata davanti a tutti. Appena ne avrà occasione, la donna si allontanerà dal tavolo e riuscirà a parlare con sua figlia.

Vera sarà in lacrime, mentre sua madre la schiaffeggerà, rimproverandola per la sua scelta. "Cosa ci fai con l'uniforme?", le chiederà, " Te se sei andata via senza nessuna spiegazione, ti avevamo dato per morta". Vera sarà molto dura con sua madre: "Sarebbe stato meglio se fossi morta".

Perché Vera è fuggita dalla sua casa?

Dalla discussione tra Vera e sua madre non si capirà precisamente il motivo della fuga della ragazza, ma si intuirà che suo padre abbia avuto un peso importante.

"Come poteva pensare che sarei tornata a casa come se niente fosse successo?" chiederà Vera a sua madre, "Io sto bene. E se dimentichi di me, è meglio per tutti", dirà prima di lasciare sua madre da sola e in lacrime nel salone. Dopo lo scontro con sua madre, Vera tornerà in cucina ma sarà impossibile per Lope e gli altri non notare il suo malumore.

La cameriera dirà a i suoi colleghi di non sentirsi bene e chiederà la possibilità di essere sostituita per il servizio alle signore.

Vera non ha raccontato a nessuno il suo segreto

Vera si è trasferita a La Promessa senza dire a nessuno chi sia davvero. La ragazza ha raccontato a Lope di essere fuggita agli abusi di suo padre e il cuoco ha preso a cuore la sua storia. In poco tempo, Vera ha conquistato la fiducia di tutti al palazzo ed è diventata una delle cameriere più brave. Nelle puntate in onda in Italia, tra Vera e Lope è anche nata una travolgente storia d'amore, ma cosa succederà quando il cuoco verrà a sapere che la sua fidanzata è una contessina? Le bugie hanno le gambe corte e Vera non farà eccezione, soprattutto dopo la visita di sua madre che certamente non avrà intenzione di separarsi per sempre da lei.